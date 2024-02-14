Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Дождь и туман — синоптики предупредили об опасности погоды сегодня arrow

Дождь и туман — синоптики предупредили об опасности погоды сегодня

14 февраля 2024 06:49
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине во вторник, 14 февраля - прогноз от синоптиков
Туман в Киеве. Фото: Новости.
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине 14 февраля облачно. Синоптики прогнозируют небольшой ночью в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях умеренный дождь, в западных областях местами с мокрым снегом. Ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе и востоке страны без существенных осадков. Температура воздуха составит +7...+12 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 14 февраля

Синоптики прогнозируют в центральных, южных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье восточный с порывами 7-12 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях в течение суток +1...+6 °С, а днем на Закарпатье до +9 °С.

На остальной территории ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.

Также синоптики обещают в Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью и днем достигнет 0...-5 °С.

Погода в Украине 14 февраля
Погода в Украине 14 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 14 февраля

В столичном регионе будет облачно и пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный, ожидается с порывами 7-12 м/с.

Температура по области в течение суток составит +1...+6 °С. В Киеве +3...+5 °С.

Погода в Украине 14 февраля. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Киевской области 14 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Непогода в Украине 14 февраля

В Украине, кроме западных областей, утром 14 февраля будет наблюдаться туман, видимость составит 200-500 м. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Ненастье в украине 14 февраля
Непогода в Украине 14 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве и области 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10,6 °C.

Также мы писали, что в Укргидрометцентре предупреждали, что февраль в Украине будет очень теплым.

погода
непогода
прогноз погоды
погода в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме