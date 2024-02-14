Погода в Украине во вторник, 14 февраля - прогноз от синоптиков

Дождь и туман — синоптики предупредили об опасности погоды сегодня
Погода в Украине 14 февраля облачно. Синоптики прогнозируют небольшой ночью в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях умеренный дождь, в западных областях местами с мокрым снегом. Ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе и востоке страны без существенных осадков. Температура воздуха составит +7...+12 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 14 февраля
Синоптики прогнозируют в центральных, южных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье восточный с порывами 7-12 м/с.
Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях в течение суток +1...+6 °С, а днем на Закарпатье до +9 °С.
На остальной территории ночью +2...+7 °С, днем +7...+12 °С.
Также синоптики обещают в Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью и днем достигнет 0...-5 °С.
Погода в Киевской области 14 февраля
В столичном регионе будет облачно и пройдет небольшой дождь.
Ветер северо-западный, ожидается с порывами 7-12 м/с.
Температура по области в течение суток составит +1...+6 °С. В Киеве +3...+5 °С.
Непогода в Украине 14 февраля
В Украине, кроме западных областей, утром 14 февраля будет наблюдаться туман, видимость составит 200-500 м. Объявлен I уровень опасности — желтый.
Напомним, в Киеве и области 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10,6 °C.
Также мы писали, что в Укргидрометцентре предупреждали, что февраль в Украине будет очень теплым.
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