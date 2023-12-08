Погода в Україні в п'ятницю, 8 грудня — які області замете снігом

Жінки намагаються прикритись від сильного снігу. Фото: REUTERS

Погода в Україні в п'ятницю, 8 грудня, традиційно зі снігом та морозом. Синоптики попереджають про ожеледицю в усіх областях, окрім західних, та налипання мокрого снігу в Одеській та інших областях. Всюди, крім півдня, в Україні продовжує лютувати мороз до -9 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах сьогодні, 8 грудня. Так, ожеледиця вкриє дороги в Україні, окрім західних областей. Також слід чекати на ожеледь в таких областях:

Кіровоградській,

Черкаській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Донецькій.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 5 грудня. Фото: Укргідрометцентр

В Одеській та Миколаївській областях прогнозують налипання мокрого снігу. Таки чином оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — попереджають в Укргідрометцентрі.

Мапа сніголавинної небезпеки за сьогодні, 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики повідомляють про сніголавинну небезпеку ІІ рівня. Під загрозою високогір'я Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Погода в Україні 8 грудня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в п'ятницю, 8 грудня, засніжить у північних, Вінницькій та Харківській областях. У більшості центральних, східних та південних областей слід очікувати снігу з дощем, а також будьте обережні, оскільки попереджають про налипання мокрого снігу. На заході практично без опадів, а на Закарпатті та Прикарпатті можливий туман.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

"Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с", — попереджають синоптики.

Температура повітря:

в Україні протягом дня 0...-5 °C, в Криму +6...+11 °C;

на півночі та заході вночі -4...-9 °C, вдень -1...-6 °C;

у Києві вночі -4...-6 °C, вдень -1...-3 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 8 грудня

"Кому снігу? 8-го грудня в багатьох областях України очікується сніг і навіть помірний. Через мінусову температуру повітря картинка буде по-справжньому зимовою", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря упродовж доби:

по території -2...-5 °C,

у центрі близько 0 °C,

на півдні +1...+4 °C,

в Криму місцями +10...+12 °C.

Таким чином в центральних областях сніг може перейти в мокрий, а на півдні та Криму слід чекати на дощ. Причиною опадів є циклон, що вирує на півдні.

Циклон в Україні та світі сьогодні, 8 грудня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Вітер східного напрямку з помірною швидкістю. Однак у східних та південних областях ймовірні пориви до 15-20 м/с.

У Києві сьогодні "красива зима" — падатиме сніг, вночі та вдень морозець — вночі -4 °C, вдень — -2 °C. Також синоптикиня попереджає про ожеледицю на дорогах та рвучкий вітер.

"Водії! Через сніг може бути складнішою ситуація на дорогах — врахуйте цей прогноз у ваших п'ятничних планах", — закликає Діденко.

Нагадаємо, що працівники Державної служби надзвичайних ситуацій попередили українців про небезпеку. Сьогодні, 8 грудня, Україну накриє негода.