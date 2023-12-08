Погода в Украине в пятницу, 8 декабря — какие области заметет снегом

Женщины пытаются укрыться от сильного снега. Фото: REUTERS

Погода в Украине в пятницу, 8 декабря, традиционно со снегом и морозом. Синоптики предупреждают об гололеде во всех областях, кроме западных, и налипании мокрого снега в Одесской и других областях. Повсюду, кроме юга, в Украине продолжает свирепствовать мороз до -9 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об опасности на дорогах 8 декабря. Так, гололедица покроет дороги в Украине, кроме западных областей. Также следует ожидать гололед в следующих областях:

Кировоградской,

Черкасской,

Полтавской,

Днепропетровской,

Донецкой.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 5 декабря. Фото: Укргидрометцентр

В Одесской и Николаевской областях прогнозируется налипание мокрого снега. Таким образом объявлен уровень опасности — желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупреждают в Укргидрометцентре.

Карта снеголавинной опасности за 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики сообщают о снеголавинной опасности ІІ уровня. Под угрозой высокогорья Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Погода в Украине 8 декабря

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в пятницу, 8 декабря, заснежит в северных, Винницкой и Харьковской областях. В большинстве центральных, восточных и южных областей следует ожидать снега с дождем, а также соблюдайте осторожность, поскольку предупреждают о налипании мокрого снега. На западе практически без осадков, а в Закарпатье и Прикарпатье возможен туман.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

"Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с", — предупреждают синоптики.

Температура воздуха:

в Украине в течение дня 0...-5 °C, в Крыму +6...+11 °C;

на севере и западе ночью -4...-9 °C, днем -1...-6 °C;

в Киеве ночью -4...-6 °C, днем -1...-3 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 8 декабря

"Кому снега? 8-го декабря во многих областях Украины ожидается снег и даже умеренный. Из-за минусовой температуры воздуха картинка будет по-настоящему зимней", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение суток:

по территории -2...-5 °C,

в центре около 0 °C,

на юге +1...+4 °C,

в Крыму местами +10...+12 °C.

Таким образом, в центральных областях снег может перейти в мокрый, а на юге и Крыму следует ожидать дождя. Причиной осадков является циклон, бушующий на юге.

Циклон в Украине и мире сегодня, 8 декабря. Фото: facebook.com/tala.didenko

Ветер восточного направления с умеренной скоростью. Однако в восточных и южных областях вероятны порывы до 15-20 м/с.

В Киеве сегодня "красивая зима" — снег, ночью и днем морозец — ночью -4 °C, днем — -2 °C. Также синоптик предупреждает об гололедице на дорогах и порывистом ветре.

"Водители! Из-за снега может быть сложнее ситуация на дорогах — учтите этот прогноз в ваших пятничных планах", — призывает Диденко.

Напомним, что работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций предупредили украинцев об опасности. Сегодня, 8 декабря, Украину накроет непогода.