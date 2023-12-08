Погода в Украине в пятницу, 8 декабря — какие области заметет снегом

Налипание снега и сильный ветер — синоптики предупредили области, которые заметет
Погода в Украине в пятницу, 8 декабря, традиционно со снегом и морозом. Синоптики предупреждают об гололеде во всех областях, кроме западных, и налипании мокрого снега в Одесской и других областях. Повсюду, кроме юга, в Украине продолжает свирепствовать мороз до -9 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают об опасности на дорогах 8 декабря. Так, гололедица покроет дороги в Украине, кроме западных областей. Также следует ожидать гололед в следующих областях:
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Донецкой.
В Одесской и Николаевской областях прогнозируется налипание мокрого снега. Таким образом объявлен уровень опасности — желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупреждают в Укргидрометцентре.
Также синоптики сообщают о снеголавинной опасности ІІ уровня. Под угрозой высокогорья Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Погода в Украине 8 декабря
В Укргидрометцентре прогнозируют, что в пятницу, 8 декабря, заснежит в северных, Винницкой и Харьковской областях. В большинстве центральных, восточных и южных областей следует ожидать снега с дождем, а также соблюдайте осторожность, поскольку предупреждают о налипании мокрого снега. На западе практически без осадков, а в Закарпатье и Прикарпатье возможен туман.
"Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с", — предупреждают синоптики.
Температура воздуха:
- в Украине в течение дня 0...-5 °C, в Крыму +6...+11 °C;
- на севере и западе ночью -4...-9 °C, днем -1...-6 °C;
- в Киеве ночью -4...-6 °C, днем -1...-3 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 8 декабря
"Кому снега? 8-го декабря во многих областях Украины ожидается снег и даже умеренный. Из-за минусовой температуры воздуха картинка будет по-настоящему зимней", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в течение суток:
- по территории -2...-5 °C,
- в центре около 0 °C,
- на юге +1...+4 °C,
- в Крыму местами +10...+12 °C.
Таким образом, в центральных областях снег может перейти в мокрый, а на юге и Крыму следует ожидать дождя. Причиной осадков является циклон, бушующий на юге.
Ветер восточного направления с умеренной скоростью. Однако в восточных и южных областях вероятны порывы до 15-20 м/с.
В Киеве сегодня "красивая зима" — снег, ночью и днем морозец — ночью -4 °C, днем — -2 °C. Также синоптик предупреждает об гололедице на дорогах и порывистом ветре.
"Водители! Из-за снега может быть сложнее ситуация на дорогах — учтите этот прогноз в ваших пятничных планах", — призывает Диденко.
Напомним, что работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций предупредили украинцев об опасности. Сегодня, 8 декабря, Украину накроет непогода.
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