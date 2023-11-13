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Народний синоптик Діденко налякала українців різкою зміною погоди завтра

13 листопада 2023 13:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 14листопада - синоптик злякала різкою зміною погоди
Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 14 листопада, погода в Україні буде під впливом циклону, який принесе дощі у більшості регіонів. Втім, південні області переважно уникнуть опадів, але очікується збільшення хмарності.

Про це повідомляє народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 14 листопада

Діденко повідомила, що у східних районах дощі почнуться лише до пізнього вечора. Вночі температура повітря коливатиметься від +1…+6 °С. Вдень на заході та півдні температура підніметься до +10…+14 °С.

У центральних районах буде +8…+11 °С. На сході очікується +7...+10 °С. На півночі буде прохолодніше, вдень +5...+8 °С.

Також синоптик повідомила, що у вівторок можливі пориви південно-західного вітру до штормових значень.

Погода в Києві на 14 листопада

У Києві очікується хмарна, вітряна та волога погода з періодичними дощами. Вночі температура буде близько +1…+4 °С, а вдень +5…+7 °С.

На Україну насуваються сильні холоди

Діденко вказала, що в Карпатах вже спостерігаються низька температура повітря з відмітками нижче за нуль і іноді йде сніг, що відповідає прогнозам. Особливості клімату в горах створюють унікальні погодні умови, що відрізняються від інших регіонів.

"Цього тижня, ближче до вихідних, очікується зниження нічних температур поза гірськими районами, можливо, до незначних мінусових значень. Однак серйозного похолодання найближчим часом не передбачається, скоріше воно може настати після 20-22 листопада", — додала Наталія Діденко.

Погода в Україні на 14 листопада
Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 12 листопада у Київській області пішов перший сніг. Його помітили в Ірпені. Крім того, у Карпатах настала справжня зима. Гору Піп Іван засипало снігом, а температура повітря становить -6 °С.

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