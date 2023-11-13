Погода в Украине на 14ноября - синоптик испугала резкой сменой погоды

Снегопад в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 14 ноября, погода в Украине будет под влиянием циклона, который принесет дожди в большинство регионов. Впрочем, южные области в основном избежат осадков, но ожидается увеличение облачности.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на 14 ноября

Диденко сообщила, что в восточных районах дожди начнутся только к позднему вечеру. Ночью температура воздуха будет колебаться от +1…+6 °С. Днем на западе и юге температура поднимется до +10…+14 °С.

В центральных районах будет +8…+11 °С. На востоке ожидается +7...+10 °С. На севере будет прохладнее, днем +5...+8 °С.

Также синоптик сообщила, что во вторник возможны порывы юго-западного ветра до штормовых значений.

Погода в Киеве на 14 ноября

В Киеве ожидается облачная, ветреная и влажная погода с периодическими дождями. Ночью температура будет около +1…+4 °С, а днем +5...+7 °С.

На Украину надвигаются сильные холода

Диденко указала, что в Карпатах уже наблюдаются низкая температура воздуха с отметками ниже нуля и иногда идет снег, что соответствует прогнозам. Особенности климата в горах создают уникальные погодные условия, отличающиеся от остальных регионов.

"На этой неделе, ближе к выходным, ожидается понижение ночных температур вне горных районов, возможно, до незначительных минусовых значений. Однако серьезного похолодания в ближайшее время не предвидится, скорее оно может наступить после 20-22 ноября", — добавила Наталья Диденко.

Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что 12 ноября в Киевской области пошел первый снег. Его заметили в Ирпене. Кроме того, в Карпатах наступила настоящая зима. Гору Поп Иван засыпало снегом, а температура воздуха составляет -6 °С.