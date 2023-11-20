Погода в Україні на 21 листопада - в якому регіоні очікуються заморозки

Народна синоптикиня Діденко назвала регіон, у якому завтра будуть заморозки
В Україні завтра, 21 листопада очікується тепла погода. Утім, у столиці України очікується мінусова температура повітря.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні на 21 листопада
За словами Діденка, на заході України температура буде 0…-4 °С, а вдень стовпчик термометра підніметься до +4…+9 °С. Але погоду у цьому регіоні затьмарить дощ, а в Карпатах очікується сніг.
Також опади поширяться на Вінницьку та Житомирську області, де дощ часом міниться мокрим снігом. У той час, як більша частина України залишиться без опадів.
Нічна температура повітря очікується холодною: -1...-6 °С, але в крайньому півночі до -8°С. Вдень -3...+3 °С. У південних районах удень температура сягне +4...+9 °С, у Криму до +10°С.
Погода в Києві на 21 листопада
Народний синоптик повідомила, що 21 листопада, у День Гідності та Свободи, у Києві прогнозується холодна погода: вночі -3...-5 °С, вдень 0...-2 °С. Вірогідність опадів низька, вночі можуть бути зірки, а вдень прояснення.
Погода на найближчі дні
Найближчими днями, особливо 22 та 23 листопада, в Україні очікуються холодні ночі з температурою -5…-12 °С, на півночі та північному сході навіть -14 °С. З 25 по 26 листопада очікується посилення опадів через прихід активного циклону, який принесе дощі, мокрий сніг та сильний вітер.
Нагадаємо, що ввечері 17 листопада та вранці 18 листопада Україну накрило снігом. При цьому на Прикарпатті вже на повну потужність працюють снігоприбиральні машини.
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