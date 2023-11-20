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Народна синоптикиня Діденко назвала регіон, у якому завтра будуть заморозки

20 листопада 2023 14:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 21 листопада - в якому регіоні очікуються заморозки
Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра, 21 листопада очікується тепла погода. Утім, у столиці України очікується мінусова температура повітря.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 21 листопада

За словами Діденка, на заході України температура буде 0…-4 °С, а вдень стовпчик термометра підніметься до +4…+9 °С. Але погоду у цьому регіоні затьмарить дощ, а в Карпатах очікується сніг.

Також опади поширяться на Вінницьку та Житомирську області, де дощ часом міниться мокрим снігом. У той час, як більша частина України залишиться без опадів.

Нічна температура повітря очікується холодною: -1...-6 °С, але в крайньому півночі до -8°С. Вдень -3...+3 °С. У південних районах удень температура сягне +4...+9 °С, у Криму до +10°С.

Карта погоди
Карта погоди. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 21 листопада

Народний синоптик повідомила, що 21 листопада, у День Гідності та Свободи, у Києві прогнозується холодна погода: вночі -3...-5 °С, вдень 0...-2 °С. Вірогідність опадів низька, вночі можуть бути зірки, а вдень прояснення.

Погода на найближчі дні

Найближчими днями, особливо 22 та 23 листопада, в Україні очікуються холодні ночі з температурою -5…-12 °С, на півночі та північному сході навіть -14 °С. З 25 по 26 листопада очікується посилення опадів через прихід активного циклону, який принесе дощі, мокрий сніг та сильний вітер.

Погода в Україні
Повідомлення про погоду в Україні на 21 листопада Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері 17 листопада та вранці 18 листопада Україну накрило снігом. При цьому на Прикарпатті вже на повну потужність працюють снігоприбиральні машини.

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