Погода в Украине на 21 ноября - в каком регионе ожидаются заморозки

Снегопад в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 21 ноября, ожидается теплая погода. Впрочем, в столице Украины ожидается минусовая температура воздуха.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 21 ноября

По словам Диденко, на западе Украины температура будет 0…-4 °С, а днем столбик термометра поднимется до +4…+9 °С. Но погоду в этом регионе омрачит дождь, а в Карпатах ожидается снег.

Также осадки распространятся на Винницкую и Житомирскую области, где дождь временами сменится мокрым снегом. В то время как большая часть Украины останется без осадков.

Ночная температура воздуха ожидается холодной: -6...-1°С, а на крайнем севере до -8 °С. Днем будет -3…+3 °С. В южных районах днем температура достигнет +4…+9 °С, в Крыму до +10 °С.

Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 21 ноября

Народный синоптик сообщила, что 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, в Киеве прогнозируется холодная погода: ночью -5...-3 °С, днем -2...0 °С. Вероятность осадков низкая, ночью могут быть звезды, а днем — прояснения.

Погода на ближайшие дни

В ближайшие дни, особенно 22 и 23 ноября, в Украине ожидаются холодные ночи с температурой -12...-5 °С, на севере и северо-востоке даже -14 °С. С 25 по 26 ноября ожидается усиление осадков из-за прихода активного циклона, который принесет дожди, мокрый снег и сильный ветер.

Сообщение о погоде в Украине на 21 ноября. Фото: скриншот

Напомним, что вечером 17 ноября и утром 18 ноября Украину накрыло снегом. При этом на Прикарпатье уже на полную мощность работают снегоуборочные машины.