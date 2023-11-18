Украину накрыло первым снегом — кадры заснеженных городов
Вечером 17 ноября и утром 18 ноября Украину накрыло снегом. При этом, на Прикарпатья уже на полную мощность работают снегоуборочные машины.
Об этом сообщает Ивано-Франковская ОВА.
Снег на Прикарпатье
В сообщении говорится, что в горах Прикарпатья, где снегопад был более сильным по сравнению с другими районами, рабочие были задействованы в очистке местных автодорог, особенно в районах Косова и Верховины. Для этой задачи было использовано шесть единиц специализированной техники.
Снег в Луцке
Жители Луцка сообщают, что вечером, 17 ноября в Луцке выпал первый снег. Горд уже покрыт белой пеленой, впрочем, пока что можно наблюдать мокрый снег с дождем.
Снег в Черновцах
В Черновцах также выпал первый мокрый снег. При этом, синоптики накануне предупреждали о нем. Местные жители берут с собой зонтики и идут на улицу, чтобы посмотреть на первые снежинки.
Снег во Львове
Во Львове и области вследствие снежной погоды город окутал туман. При этом, крыши домов уже покрыты первым слоем снега. А местные жители говорят, что снег в городе был мокрым, поэтому через короткое время он таял на земле.
Снег в Ровно
Ровно и область также покрыты легким слоем снега. Очевидцы делятся кадрами первых снежинок.
Снег на Волыни
На Волыни сильно заснежило. В соцсетях показали кадры заснеженных лесов.
Снег в Сходнице Львовской области
На популярном курорте Сходница Львовской области намело много снега. Очевидці поделились кадрами заснеженных гор.
Напомним, что на Украину движется непогода, а зима уже очень близко. Так, вечером 17 ноября в Хмельницком выпал первый снег.
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