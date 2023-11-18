Украину накрыло первым снегом — кадры заснеженных городов

Заснеженная дорога на Прикарпатье. Фото: Ивано-Франковская ОВА

Вечером 17 ноября и утром 18 ноября Украину накрыло снегом. При этом, на Прикарпатья уже на полную мощность работают снегоуборочные машины.

Об этом сообщает Ивано-Франковская ОВА.

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Снег на Прикарпатье

В сообщении говорится, что в горах Прикарпатья, где снегопад был более сильным по сравнению с другими районами, рабочие были задействованы в очистке местных автодорог, особенно в районах Косова и Верховины. Для этой задачи было использовано шесть единиц специализированной техники.

Снег в Луцке

Снег в Луцке. Фото: Конкурент

Жители Луцка сообщают, что вечером, 17 ноября в Луцке выпал первый снег. Горд уже покрыт белой пеленой, впрочем, пока что можно наблюдать мокрый снег с дождем.

Снег в Черновцах

В Черновцах также выпал первый мокрый снег. При этом, синоптики накануне предупреждали о нем. Местные жители берут с собой зонтики и идут на улицу, чтобы посмотреть на первые снежинки.

Снег в Черновцах. Фото: Чернівцецький промінь

Снег в Черновцах. Фото: Чернівцецький промінь

Снег во Львове

Во Львове и области вследствие снежной погоды город окутал туман. При этом, крыши домов уже покрыты первым слоем снега. А местные жители говорят, что снег в городе был мокрым, поэтому через короткое время он таял на земле.

Снег в Ровно

Ровно и область также покрыты легким слоем снега. Очевидцы делятся кадрами первых снежинок.

Снег на Волыни

На Волыни сильно заснежило. В соцсетях показали кадры заснеженных лесов.

Снег на Волыни. Фото: Поліський лісовий офіс

Снег в Сходнице Львовской области

На популярном курорте Сходница Львовской области намело много снега. Очевидці поделились кадрами заснеженных гор.

Снег в Сходнице. Фото: Новини.LIVE

Снег в Сходнице. Фото: Новини.LIVE

Снег в Сходнице. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что на Украину движется непогода, а зима уже очень близко. Так, вечером 17 ноября в Хмельницком выпал первый снег.