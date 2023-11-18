Україну накрило першим снігом — кадри засніжених міст

Засніжена дорога на Прикарпатті. Фото: Івано-Франківська ОВА

Увечері 17 листопада та вранці 18 листопада Україну накрило снігом. При цьому на Прикарпатті вже на повну потужність працюють снігоприбиральні машини.

Про це повідомляє Івано-Франківська ОВА.

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Сніг на Прикарпатті

У повідомленні сказано, що в Прикарпатських горах, де снігопад був сильнішим у порівнянні з іншими районами, робітники були задіяні в очищенні місцевих автошляхів, особливо в районах Косова та Верховини. Для цього завдання було використано шість одиниць спеціалізованої техніки.

Сніг у Луцьку

Сніг у Луцьку. Фото: Конкурент

Мешканці Луцька повідомляють, що увечері, 17 листопада у Луцьку випав перший сніг. Гордий уже вкритий білою пеленою, втім, поки що можна спостерігати мокрий сніг із дощем.

Сніг у Чернівцях

У Чернівцях також випав перший мокрий сніг. При цьому синоптики напередодні попереджали про нього. Місцеві жителі беруть із собою парасольки та йдуть на вулицю, щоб подивитися на перші сніжинки.

Сніг у Чернівцях. Фото: Черновецький промінь

Сніг у Чернівцях. Фото: Черновецький промінь

Сніг у Львові

У Львові та області внаслідок снігової погоди місто огорнуло туман. При цьому дахи будинків уже покриті першим шаром снігу. А місцеві жителі кажуть, що сніг у місті був мокрим, тому за короткий час він танув на землі.

Сніг у Рівному

Рівне та область також покриті легким шаром снігу. Очевидці діляться кадрами перших сніжинок.

Сніг на Волині

На Волині сильно засніжує. У соцмережах показали кадри засніжених риштувань.

Сніг на Волині. Фото: Поліський лісовий офіс

Сніг у Східниці Львівської області

На популярному курорті Східниця Львівської області намело багато снігу. Очевидці поділилися кадрами засніжених гір.

Сніг у Східниці. Фото: Новини.LIVE

Сніг у Східниці. Фото: Новини.LIVE

Сніг у Східниці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в Україну рухається негода, а зима вже дуже близько. Так, увечері 17 листопада у Хмельницькому випав перший сніг.