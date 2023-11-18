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Україну накрило першим снігом — кадри засніжених міст

18 листопада 2023 15:46
оновлено: 16:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україну накрило першим снігом — кадри засніжених міст
Засніжена дорога на Прикарпатті. Фото: Івано-Франківська ОВА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Увечері 17 листопада та вранці 18 листопада Україну накрило снігом. При цьому на Прикарпатті вже на повну потужність працюють снігоприбиральні машини. 

Про це повідомляє Івано-Франківська ОВА.

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Сніг на Прикарпатті

У повідомленні сказано, що в Прикарпатських горах, де снігопад був сильнішим у порівнянні з іншими районами, робітники були задіяні в очищенні місцевих автошляхів, особливо в районах Косова та Верховини. Для цього завдання було використано шість одиниць спеціалізованої техніки.

Сніг у Луцьку

 

Луцьк
Сніг у Луцьку. Фото: Конкурент

Мешканці Луцька повідомляють, що увечері, 17 листопада у Луцьку випав перший сніг. Гордий уже вкритий білою пеленою, втім, поки що можна спостерігати мокрий сніг із дощем.

Сніг у Чернівцях

У Чернівцях також випав перший мокрий сніг. При цьому синоптики напередодні попереджали про нього. Місцеві жителі беруть із собою парасольки та йдуть на вулицю, щоб подивитися на перші сніжинки.

Сніг у Чернівцях
Сніг у Чернівцях. Фото: Черновецький промінь
Чернівці
Сніг у Чернівцях. Фото: Черновецький промінь

Сніг у Львові

У Львові та області внаслідок снігової погоди місто огорнуло туман. При цьому дахи будинків уже покриті першим шаром снігу. А місцеві жителі кажуть, що сніг у місті був мокрим, тому за короткий час він танув на землі.

Сніг у Рівному

Рівне та область також покриті легким шаром снігу. Очевидці діляться кадрами перших сніжинок.

Сніг на Волині

На Волині сильно засніжує. У соцмережах показали кадри засніжених риштувань.

Волинь
Сніг на Волині. Фото: Поліський лісовий офіс

Сніг у Східниці Львівської області

На популярному курорті Східниця Львівської області намело багато снігу. Очевидці поділилися кадрами засніжених гір.

Сходница
Сніг у Східниці. Фото: Новини.LIVE
Сходница
Сніг у Східниці. Фото: Новини.LIVE
Сходница
Сніг у Східниці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в Україну рухається негода, а зима вже дуже близько. Так, увечері 17 листопада у Хмельницькому випав перший сніг.

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