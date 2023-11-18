Україну накрило першим снігом — кадри засніжених міст
Увечері 17 листопада та вранці 18 листопада Україну накрило снігом. При цьому на Прикарпатті вже на повну потужність працюють снігоприбиральні машини.
Про це повідомляє Івано-Франківська ОВА.
Сніг на Прикарпатті
У повідомленні сказано, що в Прикарпатських горах, де снігопад був сильнішим у порівнянні з іншими районами, робітники були задіяні в очищенні місцевих автошляхів, особливо в районах Косова та Верховини. Для цього завдання було використано шість одиниць спеціалізованої техніки.
Сніг у Луцьку
Мешканці Луцька повідомляють, що увечері, 17 листопада у Луцьку випав перший сніг. Гордий уже вкритий білою пеленою, втім, поки що можна спостерігати мокрий сніг із дощем.
Сніг у Чернівцях
У Чернівцях також випав перший мокрий сніг. При цьому синоптики напередодні попереджали про нього. Місцеві жителі беруть із собою парасольки та йдуть на вулицю, щоб подивитися на перші сніжинки.
Сніг у Львові
У Львові та області внаслідок снігової погоди місто огорнуло туман. При цьому дахи будинків уже покриті першим шаром снігу. А місцеві жителі кажуть, що сніг у місті був мокрим, тому за короткий час він танув на землі.
Сніг у Рівному
Рівне та область також покриті легким шаром снігу. Очевидці діляться кадрами перших сніжинок.
Сніг на Волині
На Волині сильно засніжує. У соцмережах показали кадри засніжених риштувань.
Сніг у Східниці Львівської області
На популярному курорті Східниця Львівської області намело багато снігу. Очевидці поділилися кадрами засніжених гір.
Нагадаємо, що в Україну рухається негода, а зима вже дуже близько. Так, увечері 17 листопада у Хмельницькому випав перший сніг.
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