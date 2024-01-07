Погода в Україні на завтра, 8 січня - прогноз від Наталії Діденка

Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози
В Україні очікується морозна погода з опадами у понеділок, 8 січня. Потужний південний циклон обрушиться на центральні райони України, Прикарпаття, східні та південні області, спричиняючи важкі погодні умови.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні на 8 січня
Діденко повідомила, що у понеділок очікується снігопад, сильні вітри, ожеледиця, хуртовини та мокрий сніг, а у південних регіонах — дощі, місцями сильні опади.
Проте південні регіони уникнуть серйозних наслідків циклону, можливий лише легкий сніг.
Народна синоптикиня зазначила, що морози міцнішають. Вночі очікується -14...-9 °С, на півночі -18 °С, вдень -12...-6 °С, на півночі -15 °С. На півдні збережеться тепліша погода з плюсовими температурами.
Погода в Києві на 8 січня
У Києві в понеділок опади малоймовірні, можливий сніг, буде холодно. Вночі очікується -12...-10 °С, удень -10...-8 °С.
Діденко також повідомила, що 9 січня очікується холодна погода, а 10 січня морози ослабнуть.
Нагадаємо, що через непогоду можливе обмеження руху транспорту на деяких автомобільних дорогах країни.
Також ми повідомляли, що через сильні морози в Україні прогнозують короткострокові блекаути.
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