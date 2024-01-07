Погода в Україні на завтра, 8 січня - прогноз від Наталії Діденка

Сильні морози в Україні. Фото: УНІАН

В Україні очікується морозна погода з опадами у понеділок, 8 січня. Потужний південний циклон обрушиться на центральні райони України, Прикарпаття, східні та південні області, спричиняючи важкі погодні умови.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Діденко повідомила, що у понеділок очікується снігопад, сильні вітри, ожеледиця, хуртовини та мокрий сніг, а у південних регіонах — дощі, місцями сильні опади.

Проте південні регіони уникнуть серйозних наслідків циклону, можливий лише легкий сніг.

Народна синоптикиня зазначила, що морози міцнішають. Вночі очікується -14...-9 °С, на півночі -18 °С, вдень -12...-6 °С, на півночі -15 °С. На півдні збережеться тепліша погода з плюсовими температурами.

Погода в Україні на 8 січня. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 8 січня

У Києві в понеділок опади малоймовірні, можливий сніг, буде холодно. Вночі очікується -12...-10 °С, удень -10...-8 °С.

Діденко також повідомила, що 9 січня очікується холодна погода, а 10 січня морози ослабнуть.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що через непогоду можливе обмеження руху транспорту на деяких автомобільних дорогах країни.

Також ми повідомляли, що через сильні морози в Україні прогнозують короткострокові блекаути.