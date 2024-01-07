Погода в Украине на завтра, 8 января - прогноз от Натальи Диденко

Сильные морозы в Украине. Фото: УНИАН

В Украине ожидается морозная погода с осадками, в понедельник, 8 января, мощный южный циклон обрушится на центральные районы Украины, Прикарпатье, восточные и южные области, вызывая тяжелые погодные условия.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 8 января

Диденко сообщила, что в понедельник ожидается снегопад, сильные ветры, гололед, метели и мокрый снег, а в южных регионах — дожди, местами сильные осадки.

Впрочем, южные регионы избежат серьезных последствий циклона, возможен лишь легкий снег.

Народный синоптик указала, что морозы будут крепчать. Ночью ожидается -14…-9 °С, на севере до -18 °С, днем -12… -6 °С, на севере до -15 °С. На юге сохранится более теплая погода с положительными температурами.

Погода в Украине на 8 января. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 8 января

В Киеве в понедельник осадки маловероятны, возможен легкий снег, будет холодно. Ночью ожидается -12…-10 °С, днем -10…-8 °С.

Диденко также сообщила, что 9 января ожидается холодная погода, а 10 января морозы ослабеют.

Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что в связи с непогодой возможно ограничение движения транспорта на некоторых автомобильных дорогах страны.

Также мы сообщали, что из-за сильных морозов в Украине прогнозируют краткосрочные блэкауты.