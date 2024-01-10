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Народний синоптик Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024 16:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у четвер, 11 січня - прогноз Наталії Діденко
Сильний мороз в Україні. Фото: rbc.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні очікується морозна погода із сильними поривами вітру завтра, 11 січня. Також на території країни пройдуть опади, а саме невеликий сніг.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 11 січня

За словами Діденко, антициклон Hannelore стійко розташувався над Великою Британією, охоплюючи своїм впливом значну частину Європи, забезпечуючи високий атмосферний тиск та сухість погоди.

В Україні очікується легкий сніг. Температура повітря буде відносно високою. Вдень прогнозується температура -3...+3 °C.

Вночі очікується зниження температури в західних областях до -5...-10 °C.

Попри відсутність сильного холоду в більшості регіонів, сильний північно-західний вітер з поривами може помітно знизити температуру повітря, що буде відчуватися.

Погода в Україні на 1 січня
Погода в Україні на 11 січня. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 11 січня

Діденко повідомила, що 11 січня у Києві очікується невеликий снігопад. Вітер буде північно-західним, іноді досягаючи швидкості, що наближається до штормових поривів, понад 15 метрів за секунду. Вночі температура повітря -1...-4 °C, удень -2 °C.

Народний синоптик також зазначила, що 12 січня холодний фронт переміщатиметься східним кордоном антициклону, що призведе до проникнення холодного північного повітря в Україну.

Нагадаємо, що 10 січня продовжує морозити українців. Синоптики закликають бути обережними через ожеледицю на дорогах. Стовпчики термометрів показують до -6 °C.

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