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Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024 16:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в четверг, 11 января - прогноз Натальи Диденко
Сильный мороз в Украине. Фото: rbc.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине ожидается морозная погода с сильными порывами ветра завтра, 11 января. Также на территории страны пройдут осадки в виде небольшого снега.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 11 января

По словам Диденко, антициклон Hannelore устойчиво расположился над Великобританией, охватывая своим влиянием значительную часть Европы, обеспечивая высокое атмосферное давление и сухость погоды. 

Завтра в Украине ожидается легкий снег. Температура воздуха будет относительно высокой. Днем прогнозируется температура -3…+3 °C.

Ночью ожидается понижение температуры в западных областях, до -5…-10 °C. 

Несмотря на отсутствие сильного холода в большинстве регионов, сильный северо-западный ветер с порывами может заметно понизить ощущаемую температуру воздуха.

Погода в Украине на 1 января
Погода в Украине на 11 января. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 11 января

Диденко сообщила, что 11 января в Киеве ожидается небольшой снегопад. Ветер будет северо-западным, иногда достигая скорости, приближающейся к штормовым порывам, более 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет -1…-4 °C, днем -2 °C. 

Народный синоптик также указала, что 12 января, холодный фронт будет перемещаться по восточной границе антициклона, что приведет к проникновению холодного северного воздуха в Украину.

Напомним, что 10 января, продолжает морозить украинцев. Синоптики призывают быть осторожными из-за гололедицы на дорогах. Столбики термометров показывают до -6 °C.

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