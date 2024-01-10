Погода в Украине в четверг, 11 января - прогноз Натальи Диденко

Сильный мороз в Украине. Фото: rbc.ua

В Украине ожидается морозная погода с сильными порывами ветра завтра, 11 января. Также на территории страны пройдут осадки в виде небольшого снега.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 11 января

По словам Диденко, антициклон Hannelore устойчиво расположился над Великобританией, охватывая своим влиянием значительную часть Европы, обеспечивая высокое атмосферное давление и сухость погоды.

Завтра в Украине ожидается легкий снег. Температура воздуха будет относительно высокой. Днем прогнозируется температура -3…+3 °C.

Ночью ожидается понижение температуры в западных областях, до -5…-10 °C.

Несмотря на отсутствие сильного холода в большинстве регионов, сильный северо-западный ветер с порывами может заметно понизить ощущаемую температуру воздуха.

Погода в Украине на 11 января. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 11 января

Диденко сообщила, что 11 января в Киеве ожидается небольшой снегопад. Ветер будет северо-западным, иногда достигая скорости, приближающейся к штормовым порывам, более 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет -1…-4 °C, днем -2 °C.

Народный синоптик также указала, что 12 января, холодный фронт будет перемещаться по восточной границе антициклона, что приведет к проникновению холодного северного воздуха в Украину.

Напомним, что 10 января, продолжает морозить украинцев. Синоптики призывают быть осторожными из-за гололедицы на дорогах. Столбики термометров показывают до -6 °C.