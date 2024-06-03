Погода в Україні завтра, 4 червня — прогноз від Наталки Діденко

Жінка охолоджується під навісним розпилювачем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні на початку червня принесе в Україну спекотні повітряні маси. Проте завтра пройдуть дощі, навіть з грозами, оскільки в Україні досі панує циклон "Радха".

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Зі слів синоптикині, завтра очікується південно-західний вітер, у горах пориви можуть сягнути до 15 метрів за секунду.

На заході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами через присутність в Україні циклону "Радха". На решті території — без істотних опадів.

Температурна карта. Джерело: Telegram Наталки Діденко

Температура повітря в більшості областей протягом дня +25...+29 °С градусів, в західних регіонах — +22...+25 °С.

У столиці завтра до +29 °С.

"Літечко хай буде таким, як ми його любимо, красивим, смачним, квітучим. А також з мінімальними втратами, максимально безпечним, з надією і здійсненням нашої української мрії", — коментує Діденко.

Скриншот допису Наталки Діденко

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше на Закарпатті зафіксували потужний град, який за розмірами походив на м’ячі для пінг-понгу.

А також синоптики Укргідрометцентру розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців, оскільки перший місяць літа в цьому році буде теплішим, ніж торік.