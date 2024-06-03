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Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра будут страдать от жары, несмотря на грозу

3 июня 2024 14:19
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра, 4 июня — прогноз от Наталки Диденко
Женщина охлаждается под навесным распылителем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в начале июня принесет в Украину жаркие воздушные массы. Однако завтра пройдут дожди, даже с грозами, поскольку в Украине до сих пор царит циклон "Радха".

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

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По словам синоптика, завтра ожидается юго-западный ветер, в горах порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.

На западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди с грозами из-за присутствия в Украине циклона "Радха". На остальной территории — без существенных осадков.

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Температурная карта. Источник: Telegram Наталки Диденко

Температура воздуха в большинстве областей в течение дня +25...+29 °С, в западных регионах — +22...+25 °С.

В столице завтра до +29 °С.

"Лето пусть будет таким, как мы его любим, красивым, вкусным, цветущим. А также с минимальными потерями, максимально безопасной, с надеждой и осуществлением нашей украинской мечты", — комментирует Диденко.

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Скриншот сообщения Наталки Диденко
Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра будут страдать от жары, несмотря на грозу - фото 3
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, ранее в Закарпатье зафиксировали мощный град, который по размерам походил на мячи для пинг-понга.

А также синоптики Укргидрометцентра рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев, поскольку первый месяц лета в этом году будет теплее, чем в прошлом.

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