Погода в Україні завтра, 5 червня — прогноз від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко назвала регіони, яким варто готуватися до задухи та шквалів
Погода в Україні 5 червня лишатиметься з дощами та грозами. Але попри це в окремих регіонах країни очікується значне потепління до понад 30 °С.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко у вівторок, 4 червня.
Погода в Україні 5 червня
У середу, 5 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, які пройдуть завтра на заході, півночі та північному сході. Також існує загроза шквальних поривів вітру та граду.
На решті території — без істотних опадів.
Температура повітря +25...+29 °С тепла, на сході та півдні — до +30...+33 °С . У західних регіонах буде свіжіше, +22...+25 °С .
У столиці завтра пройдуть короткочасні дощі з грози, а також очікуються шквальні пориви вітру та град.
"Надалі по тижню буде тепло чи дуже тепло, періодично грозові дощі переважно на заході та півночі, подекуди в центрі", — сказала синоптикиня та додала, що завтра найменша ймовірність опадів, суха та водночас — пожежонебезпечна погода спостерігатиметься на півдні та сході України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років, а температура була ледь вищою за кліматичну норму.
Водночас синоптики багатьох країн світу попереджають про новий кліматичний феномен, який має принести похолодання.
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