Погода в Україні завтра, 5 червня — прогноз від Наталки Діденко

Дівчина під парасолькою в літню пору року. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні 5 червня лишатиметься з дощами та грозами. Але попри це в окремих регіонах країни очікується значне потепління до понад 30 °С.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко у вівторок, 4 червня.

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Температурна карта на 5 червня. Джерело: Meteopost

У середу, 5 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, які пройдуть завтра на заході, півночі та північному сході. Також існує загроза шквальних поривів вітру та граду.

На решті території — без істотних опадів.

Температурна карта на 5 червня. Джерело: Meteopost

Температура повітря +25...+29 °С тепла, на сході та півдні — до +30...+33 °С . У західних регіонах буде свіжіше, +22...+25 °С .

У столиці завтра пройдуть короткочасні дощі з грози, а також очікуються шквальні пориви вітру та град.

"Надалі по тижню буде тепло чи дуже тепло, періодично грозові дощі переважно на заході та півночі, подекуди в центрі", — сказала синоптикиня та додала, що завтра найменша ймовірність опадів, суха та водночас — пожежонебезпечна погода спостерігатиметься на півдні та сході України.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років, а температура була ледь вищою за кліматичну норму.

Водночас синоптики багатьох країн світу попереджають про новий кліматичний феномен, який має принести похолодання.