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Народный синоптик Диденко назвала регионы, которым следует готовиться к духоте и шквалам

4 июня 2024 13:36
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра, 5 июня — прогноз от Наталки Диденко.
Девушка под зонтиком в летнее время года. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине 5 июня будет оставаться с дождями и грозами. Но, несмотря на это, в отдельных регионах страны ожидается значительное потепление до более 30 °С.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко во вторник, 4 июня.

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Температурная карта на 5 июня. Источник: Meteopost

В среду, 5 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, которые пройдут завтра на западе, севере и северо-востоке. Также существует угроза шквальных порывов ветра и града.

На остальной территории — без существенных осадков.

Народный синоптик Диденко назвала регионы, которым следует готовиться к удушью и шквалам - фото 2
Температурная карта на 5 июня. Источник: Meteopost

Температура воздуха +25...+29 °С тепла, на востоке и юге — до +30...+33 °С. В западных регионах будет свежее, +22...+25 °С.

В столице завтра пройдут кратковременные дожди из грозы, а также ожидаются порывы ветра и град.

"В дальнейшем по неделе будет тепло или очень тепло, периодически грозовые дожди преимущественно на западе и севере, кое-где в центре", — сказала синоптик и добавила, что завтра малейшая вероятность осадков, сухая и одновременно — пожароопасная погода будет наблюдаться на юге и востоке Украины.

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Скриншот сообщения Диденко

Напомним, ранее мы сообщали, что май 2024 года в столице побил 100-летний рекорд, став одним из самых сухих месяцев за 130 лет, а температура была чуть выше климатической нормы.

В то же время синоптики многих стран мира предупреждают о новом климатическом феномене, который должен принести похолодание.

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