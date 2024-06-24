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Народний синоптик Діденко попередила, мешканцям яких областей варто готуватися до гроз

24 червня 2024 13:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 25 червня, від Наталки Діденко
Люди йдуть під сильною зливою. Фото: REUTERS
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 25 червня, в Україні очікується тепла літня погода. Температура повітря в різних регіонах коливатиметься в межах +23...+30 °C. Тим не менш, у деяких областях не обійдеться без дощів.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 25 червня

"У вівторок в Україні переважаючим буде підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону Bie, з центром над Балтикою. Карта внизу", — попередила Діденко.

погода діденко в Україні
Мапа антициклону Bie. Фото: скриншот

У зв'язку з цим не варто очікувати великих опадів, проте будуть локальні грозові дощі на півночі, у центрі та на сході України. На заході і півдні країни буде сонячно.

За словами синоптика, на сході України завтра очікується сильний північний вітер, ймовірно до штормових поривів.

Температура повітря:

  • у більшості областей очікується протягом дня +23...+29 °C;
  • у південній частині та на Закарпатті — до +30 °C.

Погода на тиждень

Цей тиждень в Україні передбачається переважно сухим, сонячним. Лише в навколокарпатських областях місцями дощ з грозами.

Температура повітря становитиме у денні години +27...+32 °C.

Погода в Києві 25 червня

У Києві вівторок буде теплим, проте обійдеться без спеки, до +25 °C. Вдень істотних опадів не очікується.

"Ще один літній тиждень, із сонцем, світлом та теплом, попереду", — резюмувала Діденко.

прогноз погоди від Наталії Діденко
Прогноз погоди від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, через негоду, яка вирувала у Львові в неділю, 23 червня, впало близько сотні дерев та зруйновано до  десяти дахів. Також є пошкодження лінії електропередач.

Раніше ми повідомляли про те, що понеділок, 24 червня, в Україні буде хмарним. Можливі короткочасні дощі та грози.

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