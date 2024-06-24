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Народный синоптик Диденко предупредила, жителям каких областей следует готовиться к грозам

24 июня 2024 13:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптик Наталья Диденко предупредила о грозах в Украине
Люди идут под сильным ливнем. Фото: REUTERS
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 25 июня, в Украине ожидается теплая летняя погода. Температура воздуха в разных регионах будет колебаться от +23...+30°C. Тем не менее, в некоторых областях не обойдется без дождей.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 25 июня

"Во вторник в Украине преобладающим будет повышенное атмосферное давление, зона большого мощного антициклона Bie, с центром над Балтикой. Карта внизу", — предупредила Диденко.

погода диденко в Украине
Карта антициклона Bie. Фото: скриншот

В этой связи не стоит ожидать больших осадков, однако будут локальные грозовые дожди на севере, в центре и на востоке Украины. На западе и на юге страны будет солнечно.

По словам синоптика, на востоке Украины завтра ожидается сильный северный ветер, вероятно, к штормовым порывам.

Температура воздуха:

  • в большинстве областей ожидается в течение дня +23...+29 °C;
  • в южной части и Закарпатье до +30 °C.

Погода на неделю

Эта неделя в Украине предполагается преимущественно сухой, солнечной. Лишь в околокарпатских областях местами дождь с грозами.

Температура воздуха будет составлять в дневные часы +27...+32 °C.

Погода в Киеве 25 июня

В Киеве вторник будет теплым, однако обойдется без жары до +25 °C. Днем существенных осадков не ожидается.

"Еще одна летняя неделя, с солнцем, светом и теплом, впереди", — резюмировала Диденко.

прогноз погоды от Натальи Диденко
Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала во Львове в воскресенье, 23 июня, упало около сотни деревьев и разрушено до десяти крыш. Также повреждение линии электропередач.

Ранее мы сообщали о том, что понедельник, 24 июня, в Украине будет облачным. Возможны кратковременные дожди и грозы.

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