Синоптик Наталья Диденко предупредила о грозах в Украине

Народный синоптик Диденко предупредила, жителям каких областей следует готовиться к грозам
Во вторник, 25 июня, в Украине ожидается теплая летняя погода. Температура воздуха в разных регионах будет колебаться от +23...+30°C. Тем не менее, в некоторых областях не обойдется без дождей.
Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 25 июня
"Во вторник в Украине преобладающим будет повышенное атмосферное давление, зона большого мощного антициклона Bie, с центром над Балтикой. Карта внизу", — предупредила Диденко.
В этой связи не стоит ожидать больших осадков, однако будут локальные грозовые дожди на севере, в центре и на востоке Украины. На западе и на юге страны будет солнечно.
По словам синоптика, на востоке Украины завтра ожидается сильный северный ветер, вероятно, к штормовым порывам.
Температура воздуха:
- в большинстве областей ожидается в течение дня +23...+29 °C;
- в южной части и Закарпатье до +30 °C.
Погода на неделю
Эта неделя в Украине предполагается преимущественно сухой, солнечной. Лишь в околокарпатских областях местами дождь с грозами.
Температура воздуха будет составлять в дневные часы +27...+32 °C.
Погода в Киеве 25 июня
В Киеве вторник будет теплым, однако обойдется без жары до +25 °C. Днем существенных осадков не ожидается.
"Еще одна летняя неделя, с солнцем, светом и теплом, впереди", — резюмировала Диденко.
Напомним, из-за непогоды, которая бушевала во Львове в воскресенье, 23 июня, упало около сотни деревьев и разрушено до десяти крыш. Также повреждение линии электропередач.
Ранее мы сообщали о том, что понедельник, 24 июня, в Украине будет облачным. Возможны кратковременные дожди и грозы.
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