Погода на 24 червня від Укргідрометцентру

Люди йдуть під зливою. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у понеділок, 24 червня, очікується хмарна погода. Водночас синоптики прогнозують прояснення, день мине переважно без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 24 червня

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. А у більшості західних, вночі і північних областях та на крайньому півдні країни прогнозують відсутність опадів.

Водночас очікується північно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря на півдні та сході України вночі коливатиметься в межах +17...22 °С, вдень +28...+33 °С, а на решті території вночі +13...+18 °С та вдень +21...26 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 24 червня

Завтра у Київській області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень пройде короткочасний дощ. Також місцями можлива гроза.

Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 7-12 м/с. Крім того, стовпчики термометрів вночі будуть на рівні +13...+18 °С, вдень — +21...26 °С.

У Києві вночі очікується +15...+17 °С, а вдень +23...+25 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується погода з аномальною температурою повітря.

А у Львові через негоду було повалено близько 100 дерев, пошкоджено дахи будинків. Служби продовжують ліквідацію наслідків.