Погода на 24 июня от Укргидрометцентра

Люди идут под проливным дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в понедельник, 24 июня, ожидается облачная погода. В то же время синоптики прогнозируют прояснение, день пройдет преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 24 июня

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В большинстве же западных, ночью и северных областей и на крайнем юге страны прогнозируют отсутствие осадков.

В то же время ожидается северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха на юге и востоке Украины ночью будет колебаться в пределах +17...22 °С, днем +28...+33 °С, а на остальных территориях ночью +13...+18 °С и днем +21 ...26 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 24 июня

В Киевской области будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем пройдет кратковременный дождь. Также местами возможна гроза.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с. Кроме того, столбики термометров ночью будут на уровне +13...+18 °С, днем +21...26 °С.

В Киеве ночью ожидается +15...+17 °С, а днем +23...+25 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, в Украине ожидается погода с аномальной температурой воздуха.

А во Львове из-за непогоды было повалено около 100 деревьев, повреждены крыши домов. Службы продолжают ликвидацию последствий.