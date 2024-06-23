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Аномальна температура повітря та дощі — прогноз погоди в Україні на сьогодні

23 червня 2024 04:29
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 23 червня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні сьогодні, 23 червня, очікується з аномальною температурою повітря. До того ж будуть сильні зливи, град та шквали.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 23 червня від Наталки Діденко

У західних, північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Проте на півдні та у східних регіонах — тепло та без опадів. 

Температура повітря протягом дня +24...+27 °С. На півдні, сході та на більшій частині центру очікується спека до +30...+34 °С.

За словами Діденко, у Києві та області очікується злива з грозою, а також подекуди шквали. Температура повітря буде +24...+25 °С.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні на 23 червня від Укргідрометцентру

У західних і північних областях України вночі та вдень, за винятком Волинської, Луганської, Донецької та південних регіонів, передбачаються короткочасні дощі та грози. В окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей будуть град та шквали вітру до 15-20 м/с. Протягом доби у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значні дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде +15...+20 °С, вдень +29...+34 °С. У західних та північних областях — +23...+28 °С, а в Карпатах +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 23 червня
Прогноз погоди в Україні на 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Через погіршення погоди синоптики оголосили перший рівень небезпеки у деяких областях України.

Прогноз погоди в Україні на 23 червня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, а також гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +15...+20 °С, вдень +23...+28 °С;
  • у Києві вночі +18...+20 °С, вдень +25...+27 °С.

Через грози у Києві та області оголошено перший рівень небезпеки.

Погода по Київській області 23 червня
Погода по Київській області 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні та Києві 23 червня буде переважно шквальною та дощовою у двох регіонах країни. Тоді як на решті території очікуються аномально спекотні температурні показники попри стихійне лихо.

Також нещодавно мешканцям Запоріжжя пощастило спостерігати рідкісне та надзвичайне метеорологічне явище — купчасто-дощову хмару з ковадлом

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