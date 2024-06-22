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Народний синоптик Діденко попередила регіони про завтрашнє шквальне стихійне лихо

22 червня 2024 16:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 23 червня, від Наталки Діденко
Дівчина ховається під парасолею у сильну зливу. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні та Києві у неділю, 23 червня, буде переважно шквальною та дощовою у двох регіонах країни. Тоді як на решті території очікуються аномально спекотні температурні показники попри стихійне лихо.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами синоптика, завтра періодично в західних, північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Проте на півдні та у східних регіонах — тепло та без опадів. 

Температура повітря протягом дня +24...+27 °С. На півдні, сході та на більшій частині центру — завтра очікується спека до +30...+34 °С.

У Києві та області завтра очікується злива з грозою, подекуди шквал. Температура повітря знизиться до +24...+25 °С.

погода діденко
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, що мешканців Одеської області попереджали про чергову хвилю пилу з Сахари, що утворилася внаслідок сильних вітрів, та не є особливою рідкістю.

Також ми повідомляли, що нещодавно мешканцям Запоріжжя пощастило спостерігати рідкісне та надзвичайне метеорологічне явище — купчасто-дощову хмару з ковадлом

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