Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 июня, от Наталки Диденко.

Девушка прячется под зонтиком в сильный ливень. Фото иллюстративное: УНИАН

Погода в Украине и Киеве в воскресенье, 23 июня, будет преимущественно шквальная и дождливая в двух регионах страны. В то время как на остальной территории ожидаются аномально жаркие температурные показатели, несмотря на стихийное бедствие.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине 23 июня

По словам синоптика, завтра периодически в западных, северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Однако на юге и в восточных регионах тепло и без осадков.

Температура воздуха в течение дня +24...+27°С. На юге, востоке и на большей части центра завтра ожидается жара до +30...+34°С.

В Киеве и области завтра ожидается ливень с грозой, иногда шквал. Температура воздуха снизится до +24...+25°С.

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, что жителей Одесской области предупреждали об очередной волне пыли из Сахары, образовавшейся в результате сильных ветров, но не особой редкостью.

Также мы сообщали, что недавно жителям Запорожья посчастливилось наблюдать редкое и чрезвычайное метеорологическое явление — кучно-дождливое облако с наковальней.