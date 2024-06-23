Прогноз погоды в Украине на сегодня, 23 июня

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, 23 июня, ожидается с аномальной температурой воздуха. К тому же будут сильные ливни, град и шквалы.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 23 июня от Наталки Диденко

В западных, северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Однако на юге и в восточных регионах — тепло и без осадков.

Температура воздуха в течение дня +24...+27 °С. На юге, востоке и на большей части центра ожидается жара до +30...+34 °С.

По словам Диденко, в Киеве и области ожидается ливень с грозой, а также местами шквалы. Температура воздуха будет +24...+25 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине на 23 июня от Укргидрометцентра

В западных и северных областях Украины ночью и днем, за исключением Волынской, Луганской, Донецкой и южных регионов, предусматриваются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей будут град и шквалы ветра до 15-20 м/с. В течение суток в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет +15...+20 °С, днем +29...+34 °С. В западных и северных областях — +23...+28 °С, а в Карпатах +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

В связи с ухудшением погоды синоптики объявили первый уровень опасности в некоторых областях Украины.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсюду кратковременный дождь, а также гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +15...+20 °С, днем +23...+28 °С;

в Киеве ночью +18...+20 °С, днем +25...+27 °С.

Из-за гроз в Киеве и области объявлен первый уровень опасности.

Погода по Киевской области 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине и Киеве 23 июня будет преимущественно шквальная и дождливая в двух регионах страны. В то время как на остальной территории ожидаются аномально жаркие температурные показатели, несмотря на стихийное бедствие.

Также недавно жителям Запорожья посчастливилось наблюдать редкое и чрезвычайное метеорологическое явление — кучево-дождевое облако с наковальней.