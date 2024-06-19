Погода в Україні та Києві на 20 червня — народний синоптик Діденко

Жінки ховаються від дощу під парасольками. Фото: ТСН.ua

У четвер, 20 червня, Україну накриє атмосферний фронт. Він принесе дощі з грозами та шквальний вітер.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні та Києві 20 червня

За словами синоптикині, у західних, північних областях, місцями у центральній частині та ввечері на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Діденко зазначила, що це принесе і незначне зниження температури повітря у цих областях. Вдень очікується +22+27 градусів.

Проте на півдні та у східних областях пануватиме спека, вдень +28+33 градуси. Температура знизиться у цих областях лише 21-22 червня

У Києві 20 червня температура знизиться до +22+24 градусів. Місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Також прогнозуються сильні пориви вітру.

Попередження про шквали

За словами Діденко, 20 червня в більшості областей України очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Раніше ми повідомляли, що Одещину очікує чергова хвиля пилу із Сахари. За прогнозами синоптиків, регіон накриє хмара пилу, яка утворилася внаслідок сильних вітрів, що підіймають дрібні частинки пилу з пустелі.

Також нагадаємо, що мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне та захоплююче метеорологічне явище. Це була купчасто-дощова хмара з ковадлом.