Погода в Украине и Киеве на 20 июня — народный синоптик Диденко

Народный синоптик Диденко предупредила о резком ухудшении погодных условий в Украине — где именно
В четверг, 20 июня, Украину накроет атмосферный фронт. Он принесет дожди с грозами и шквальным ветром.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине и Киеве 20 июня
По словам синоптика, в западных, северных областях местами в центральной части и вечером на Харьковщине пройдут кратковременные дожди с грозами.
Диденко отметила, что это принесет и незначительное понижение температуры воздуха в этих областях. Днем ожидается +22+27 градусов.
Однако на юге и в восточных областях будет жара, днем +28+33 градуса. Температура снизится в этих областях только 21-22 июня.
В Киеве 20 июня температура снизится до +22+24 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Также прогнозируются сильнейшие порывы ветра.
Предупреждение о шквалах
По словам Диденко, 20 июня в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер преимущественно северо-западного направления, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
Ранее мы сообщали, что Одескую область ожидает очередная волна пыли из Сахары . По прогнозам синоптиков, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.
Также напомним, что жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и увлекательное метеорологическое явление . Это было кучево-дождливое облако с наковальней.
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