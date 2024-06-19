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Народный синоптик Диденко предупредила о резком ухудшении погодных условий в Украине — где именно

19 июня 2024 15:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Погода в Украине и Киеве на 20 июня — народный синоптик Диденко
Женщины прячутся от дождя под зонтиками. Фото: ТСН.ua
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В четверг, 20 июня, Украину накроет атмосферный фронт. Он принесет дожди с грозами и шквальным ветром.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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По словам синоптика, в западных, северных областях местами в центральной части и вечером на Харьковщине пройдут кратковременные дожди с грозами.

Диденко отметила, что это принесет и незначительное понижение температуры воздуха в этих областях. Днем ожидается +22+27 градусов.

Однако на юге и в восточных областях будет жара, днем +28+33 градуса. Температура снизится в этих областях только 21-22 июня.

В Киеве 20 июня температура снизится до +22+24 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Также прогнозируются сильнейшие порывы ветра.

Предупреждение о шквалах

По словам Диденко, 20 июня в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер преимущественно северо-западного направления, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, что Одескую область ожидает очередная волна пыли из Сахары . По прогнозам синоптиков, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.

Также напомним, что жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и увлекательное метеорологическое явление . Это было кучево-дождливое облако с наковальней.

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Наталка Диденко
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