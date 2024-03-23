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Народний синоптик Діденко попередила про різке похолодання і рвучкий вітер у неділю

23 березня 2024 20:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народний синоптик Діденко попередила про різке похолодання і рвучкий вітер у неділю
Дівчина рятується від сильного вітру. Фото: Thinkstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 24 березня, на українців очікує похолодання. Дощів побільшає, проте вони будуть помірні. На більшості території України температура повітря коливатиметься від +10...+14 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погодна карта України на 24 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 24 березня

"Дощів побільшає, до помірних, у неділю — пройдуть вони в західній частині України, у північній частині та місцями в центральних областях, на сході та півдні буде сухо", — повідомила Діденко.

У неділю похолоднішає в західних областях, на півночі (окрім Сумщини) та на Вінниччині — до +7...+10 °C. На решті території України температура складатиме +10...+14 °C.

"Вітер південних напрямків очікується рвучким", — додала Діденко.

Раніше ми розповідали, що в неділю, 24 березня, на українців очікує тепла погода. Температура повітря вночі складатиме 0...+6 °С, а вдень +10...+15 °С. В зв'язку з цим синоптики попереджають про небезпеку.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління, адже торік середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.

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Україна
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