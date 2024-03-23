Народний синоптик Діденко попередила про різке похолодання і рвучкий вітер у неділю
У неділю, 24 березня, на українців очікує похолодання. Дощів побільшає, проте вони будуть помірні. На більшості території України температура повітря коливатиметься від +10...+14 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.
Прогноз погоди в Україні 24 березня
"Дощів побільшає, до помірних, у неділю — пройдуть вони в західній частині України, у північній частині та місцями в центральних областях, на сході та півдні буде сухо", — повідомила Діденко.
У неділю похолоднішає в західних областях, на півночі (окрім Сумщини) та на Вінниччині — до +7...+10 °C. На решті території України температура складатиме +10...+14 °C.
"Вітер південних напрямків очікується рвучким", — додала Діденко.
Раніше ми розповідали, що в неділю, 24 березня, на українців очікує тепла погода. Температура повітря вночі складатиме 0...+6 °С, а вдень +10...+15 °С. В зв'язку з цим синоптики попереджають про небезпеку.
Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління, адже торік середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.
Читайте Новини.LIVE!