Народный синоптик Диденко предупредила о резком похолодании и порывистом ветре в воскресенье
В воскресенье, 24 марта, украинцев ожидает похолодание. Дождей станет больше, однако они будут умеренные. На большинстве территорий Украины температура воздуха будет колебаться от +10...+14 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 24 марта.
"Дождей станет больше, к умеренным, в воскресенье — пройдут они в западной части Украины, в северной части и местами в центральных областях, на востоке и юге будет сухо", — сообщила Диденко.
В воскресенье похолодает в западных областях, на севере (кроме Сумщины) и Винницкой — до +7...+10 °C. На остальной территории Украины температура будет составлять +10...+14°C.
"Ветер южных направлений ожидается порывистым", — добавила Диденко.
Ранее мы рассказывали, что в воскресенье, 24 марта, украинцев ожидает теплая погода. Температура воздуха ночью будет составлять 0...+6 °С, а днем +10...+15 °С. В этой связи синоптики предупреждают об опасности.
Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.
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