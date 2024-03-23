Народный синоптик Диденко предупредила о резком похолодании и порывистом ветре в воскресенье

Девушка спасается от сильного ветра. Фото: Thinkstock

В воскресенье, 24 марта, украинцев ожидает похолодание. Дождей станет больше, однако они будут умеренные. На большинстве территорий Украины температура воздуха будет колебаться от +10...+14 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Карта Украины на 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине 24 марта.

"Дождей станет больше, к умеренным, в воскресенье — пройдут они в западной части Украины, в северной части и местами в центральных областях, на востоке и юге будет сухо", — сообщила Диденко.

В воскресенье похолодает в западных областях, на севере (кроме Сумщины) и Винницкой — до +7...+10 °C. На остальной территории Украины температура будет составлять +10...+14°C.

"Ветер южных направлений ожидается порывистым", — добавила Диденко.

Ранее мы рассказывали, что в воскресенье, 24 марта, украинцев ожидает теплая погода. Температура воздуха ночью будет составлять 0...+6 °С, а днем +10...+15 °С. В этой связи синоптики предупреждают об опасности.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.