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Народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди у деяких областях

23 червня 2024 20:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 24 червня — народний синоптик Діденко прогнозує дощі
Дівчата ховаються від дощу під парасолькою. Фото: Вечірній Київ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 24 червня, у деяких регіонах України пройдуть дощі. Це зробить температуру повітря більш комфортною.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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За словами Діденко, у ніч проти 24 червня грозові дощі пройдуть на південному заході. Дощитиме на Одещині та у Чернівецькій області. На сході України також передбачаються опади. 

Вдень у понеділок грозові дощі очікуються періодично у північній частині, включно з Волинню та Рівненщиною.

Ввечері 24 червня дощі пройдуть на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині та Приазов'ї.

"Температура повітря протягом дня понеділка коливатиметься в межах комфортних +22...+28 °С, у південній частині +28...+32 °С", — повідомила синоптик.

Діденко додала, що протягом тижня дощитиме переважно у районі Карпат.

Погода у Києві 24 червня

У Києві пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вдень прогнозують комфортну температуру повітря +22...+24 °С.

Нагадаємо, 23 червня у Львові панувала негода. Через несприятливі погодні умови впало близько 100 дерев та було пошкоджено до 10 дахів. 

Також ми писали, що нещодавно мешканцям Запоріжжя пощастило спостерігати рідкісне та надзвичайне метеорологічне явище — купчасто-дощову хмару з ковадлом. 

погода
Укргідрометцентр
Наталка Діденко
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