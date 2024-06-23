Погода в Украине 24 июня — народный синоптик Диденко прогнозирует дожди

Девушки прячутся от дождя под зонтиком. Фото: Вечерний Киев

В понедельник, 24 июня, в некоторых регионах Украины пройдут дожди . Это сделает температуру воздуха более комфортной.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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По словам Диденко, в ночь на 24 июня грозовые дожди пройдут на юго-западе. Будет дождливо в Одеской и Черновицкой областях. На востоке Украины также ожидаются осадки.

Днем в понедельник грозовые дожди пройдут в северной части страны, включая Волынь и Ровенщину.

Вечером 24 июня дожди обещают на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкащине и в Приазовье.

"Температура воздуха в понедельник будет колебаться в пределах комфортных +22...+28 °С, в южной части +28...+32 °С", — сообщила синоптик.

Диденко добавила, что в течение недели дождь будет преимущественно в районе Карпат.

Погода в Киеве 24 июня

В Киеве пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем прогнозируют комфортную температуру воздуха +22...+24 °С.

Напомним, 23 июня во Львове была непогода. Из-за неблагоприятных погодных условий упало около 100 деревьев и повреждено до 10 крыш.

Также мы писали, что недавно жителям Запорожья посчастливилось наблюдать редкое и чрезвычайное метеорологическое явление — кучево-дождевое облако с наковальней.