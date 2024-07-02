Погода в Україні 3 липня — Наталія Діденко розповіла про аномально високу спеку

Народний синоптик Діденко попередила українців про аномальну спеку завтра
У середу, 3 липня, в України очікується перемінна погода, для якої будуть характерні різкі перепади температури повітря в межах від +17 °C до +37 °C. На більшості території нашої держави очікується тепла і суха погода, проте в західних областях буде дощити.
Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 3 липня
У середу очікується сильна спека, яка триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини). Температура повітря вдень коливатиметься від +32 °C до +37 °C.
Прохолодніше буде у західній частині країни: лише +19...+22 °C, а подекуди навіть +17...+19 °C.
Значні коливання температури повітря очікуються ще в низці регіонів:
- Житомирщина +20...+22 °C;
- Київщина +27...+30 °C;
- Чернігівщина +28...+31 °C;
- Сумщина +30...+34 °C.
На заході України, на Вінниччині та Житомирщині очікуються дощі з грозами. На решті території буде сонячно, є ризик пожежної небезпеки.
Погода в Києві 3 липня
У Києві температура повітря вдень становитиме +29...+30 °C.
Спрогнозувати ймовірність опадів не так легко, оскільки атмосферний фронт торкатиметься столиці.
Раніше ми розповідали, що через перенос повітряних мас з Аравійського півострова в Україні триватиме сильна спека. Проте це нормальне явище для цього сезону.
Нагадаємо, Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, якими лайфхаками вони користуються, щоб вберегтись від спеки, коли немає світла та води.
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