Погода в Україні 3 липня — Наталія Діденко розповіла про аномально високу спеку

Дівчата гуляють містом і п'ють воду через спеку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 3 липня, в України очікується перемінна погода, для якої будуть характерні різкі перепади температури повітря в межах від +17 °C до +37 °C. На більшості території нашої держави очікується тепла і суха погода, проте в західних областях буде дощити.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 3 липня

У середу очікується сильна спека, яка триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини). Температура повітря вдень коливатиметься від +32 °C до +37 °C.

Прохолодніше буде у західній частині країни: лише +19...+22 °C, а подекуди навіть +17...+19 °C.

Значні коливання температури повітря очікуються ще в низці регіонів:

Житомирщина +20...+22 °C;

Київщина +27...+30 °C;

Чернігівщина +28...+31 °C;

Сумщина +30...+34 °C.

На заході України, на Вінниччині та Житомирщині очікуються дощі з грозами. На решті території буде сонячно, є ризик пожежної небезпеки.

Погода в Києві 3 липня

У Києві температура повітря вдень становитиме +29...+30 °C.

Спрогнозувати ймовірність опадів не так легко, оскільки атмосферний фронт торкатиметься столиці.

Раніше ми розповідали, що через перенос повітряних мас з Аравійського півострова в Україні триватиме сильна спека. Проте це нормальне явище для цього сезону.

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, якими лайфхаками вони користуються, щоб вберегтись від спеки, коли немає світла та води.