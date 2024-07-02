Погода в Украине 3 июля — Наталия Диденко рассказала об аномально высокой жаре

Девушки гуляют по городу и пьют воду из-за жары. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 3 июля, в Украине ожидается переменная погода, для которой будут характерны резкие перепады температуры воздуха от +17 °C до +37 °C. На большинстве территорий нашего государства ожидается теплая и сухая погода, однако в западных областях будет дождь.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 3 июля

В среду ожидается сильная жара, которая продлится в восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области). Температура воздуха будет днем колебаться от +32 °C до +37 °C.

Прохладнее будет в западной части страны: только +19...+22 °C, а иногда даже +17...+19 °C.

Значительные колебания температуры воздуха ожидаются еще в ряде регионов:

Житомирщина +20...+22 °C;

Киевщина +27...+30 °C;

Черниговщина +28...+31 °C;

Сумщина +30...+34 °C.

На западе Украины, в Винницкой и Житомирской областях ожидаются дожди с грозами. На остальной территории будет солнечно, есть риск пожарной опасности.

Погода в Киеве 3 июля

В Киеве температура воздуха будет днем +29...+30 °C.

Спрогнозировать вероятность осадков не так-то легко, поскольку атмосферный фронт будет касаться столицы.

Ранее мы рассказывали, что из-за переноса воздушных масс с Аравийского полуострова в Украине будет продолжаться сильная жара. Однако это нормальное явление для этого сезона.

Напомним, Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, какими лайфхаками они пользуются, чтобы уберечься от жары, когда нет света и воды.