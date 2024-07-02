Прогноз погоди на завтра, 3 липня, від Наталки Діденко

Містяни рятуються від спеки на пляжі. Фото: Dominika Zarzycka / SOPA

Через перенос повітряних мас з Аравійського півострова в Україні триватиме сильна спека. Проте це нормальне явище для цього сезону.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 2 липня.

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Скільки триватиме спека в Україні

За словами Діденко, спека в Україні триватиме до кінця тижня.

"На півдні, у східних областях та у більшості центральних областей, окрім Вінниччини, спека триватиме до кінця тижня. Це буде сильна спека", — сказала вона.

Народний синоптик повідомила, що у західних областях варто очікувати на зниження температури.

"Там вже пройшли дощі і подекуди йдуть дощі. Температура повітря відчутно знизилася", — сказала Діденко.

Вона додала, що 3 липня зниження температури повітря торкнеться і частини північних областей — Житомирщини та Київщини.

"У нас зараз літо. І я раджу всім цьому радіти. У нас довгий світловий день. Спека абсолютно нормальне явище для цього сезону. Тому нарікати на це не варто", — порадила синоптик.

Як рятуватися від спеки

Діденко також дала поради, як українцям рятуватися від спеки.

Народний синоптик рекомендує робити вологе прибирання, занурювати руки у холодну воду по лікоть, прикладати вологу серветку на потилицю.

Також вона закликала не перебувати на сонці з 13:00 до 16:00 та пити багато води.

Окремо Діденко попросила відповідально ставитися до користуванням кондиціонерами, а за можливості їх не вмикати.

"Нехай ця електроенергія піде на потрібніші речі", — резюмувала вона.

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, якими лайфхаками вони користуються, щоб вберегтись від спеки, коли немає світла та води.

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