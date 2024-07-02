Прогноз погоды на завтра, 3 июля, от Наталки Диденко.

Горожане спасаются от жары на пляже. Фото: Dominika Zarzycka/SOPA

Из-за переноса воздушных масс с Аравийского полуострова в Украине продлится сильная жара. Однако это нормальное явление для этого сезона.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 июля.

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По словам Диденко, жара в Украине будет продолжаться до конца недели.

"На юге, в восточных областях и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области, жара будет продолжаться до конца недели. Это будет сильная жара", — сказала она.

Народный синоптик сообщила, что в западных областях следует ожидать снижения температуры.

"Там уже прошли дожди и кое-где идут дожди. Температура воздуха ощутимо снизилась", — сказала Диденко.

Она добавила, что 3 июля понижение температуры воздуха коснется и части северных областей — Житомирщины и Киевщины.

"У нас сейчас лето. И я советую всем этому радоваться. У нас длинный световой день. Жара абсолютно нормальное явление для этого сезона. Поэтому сетовать на это не стоит", — посоветовала синоптик.

Как спасаться от жары

Диденко также дала советы, как украинцам спасаться от жары.

Народный синоптик рекомендует делать влажную уборку, погружать руки в холодную воду по локоть, прикладывать влажную салфетку на затылок.

Также она призвала не находиться на солнце с 13:00 до 16:00 и пить много воды.

Отдельно Диденко попросила ответственно относиться к пользованию кондиционерами, а по возможности их не включать.

"Пусть эта электроэнергия пойдет на более нужные вещи", — резюмировала она.

Напомним, Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, какими лайфхаками они пользуются, чтобы уберечься от жары, когда нет света и воды.

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