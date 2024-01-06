Погода в Україні на завтра, 7 січня — детальний прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

Люди під час морозної погоди на вулиці. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні завтра, 7 січня, очікуються сильні морози та багато опадів. Температура повітря знизиться переважно на півночі країни. Детальніше про погоду на завтра читайте в нашому матеріалі.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, завтра, 7 січня, в Україні очікується одночасний вплив двох різних повітряних мас, а саме "арктичної із півночі та теплої вологої середземноморської".

Тому у північних областях України посиляться морози, вночі температура повітря знизиться до -15...-6 °C. Вдень — -12...-5 °C.

На території інших областей України вночі та вдень температура повітря сягатиме близько 0 °C.

На півдні:

вночі — +2...+5 °C;

вдень — +7...+12 °C.

В Криму температура повітря сягатиме до +15 °C.

"Проте на оцій "решті території", а саме, у центрі, на сході, заході та на півдні передбачається ускладнення погодних умов через вихід південного циклону Charlotte!" — попередила Діденко.

Карта погодних умов. Фото: Наталка Діденко

За її словами, в цих регіонах буде випадати сніг, мокрий сніг, у південній частині — мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, а також погіршення видимості на дорогах. Там очікується ожеледь, ожеледиця, посилення вітру до штормових поривів.

Погода у Києві 7 січня

Завтра, 7 січня, у Києві стане холодніше, до -9...-5 °C. Також у столиці, можливо, йтиме невеликий сніг, на дорогах очікується ожеледиця.

Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм заявив, що в Україні передбачаються сильні опади та різке похолодання від неділі, 7 січня. Через негоду можливе обмеження руху транспорту на деяких автомобільних дорогах країни.