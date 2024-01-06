Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать сильных морозов и снег arrow

Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать сильных морозов и снег

6 января 2024 13:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра, 7 января — подробный прогноз от народного синоптика Наталки Диденко
Люди во время морозной погоды на улице. Иллюстративное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 7 января, ожидаются сильные морозы и много осадков. Температура воздуха снизится преимущественно на севере страны. Подробнее о погоде на завтра читайте в нашем материале.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 7 января

По ее словам, завтра, 7 января, в Украине ожидается одновременное влияние двух разных воздушных масс, а именно "арктической с севера и теплой влажной средиземноморской".

Поэтому в северных областях Украины усилятся морозы, ночью температура воздуха снизится до -15...-6 °C. Днем — -12...-5 °C.

На территории других областей Украины ночью и днем температура воздуха составит около 0 °C.

На юге:

  • ночью — +2...+5 °C;
  • днем — +7...+12 °C.

В Крыму температура воздуха будет достигать +15 °C.

"Однако на этой "остальной территории", а именно в центре, на востоке, западе и на юге, предполагается усложнение погодных условий из-за выхода южного циклона Charlotte!" — предупредила Диденко.

погода от Наталки Диденко
Карта погодных условий. Фото: Наталья Диденко

По ее словам, в этих регионах выпадет снег, мокрый снег, в южной части — мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, а также ухудшение видимости на дорогах. Там ожидается гололед, гололедица, усиление ветра до штормовых порывов.

Погода в Киеве 7 января

Завтра, 7 января, в Киеве станет холоднее, до -9...-5 °C. Также в столице, возможно, будет идти небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.

погода от Наталки Диденко
Скриншот сообщения из Facebook Наталки Диденко

Напомним, ранее глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что в Украине предполагаются сильные осадки и резкое похолодание с воскресенья, 7 января. Из-за непогоды возможно ограничение движения транспорта на некоторых автомобильных дорогах страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

23 декабря 2023

23:30 Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Актуальное по теме