Погода в Украине на завтра, 7 января — подробный прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

Люди во время морозной погоды на улице. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине завтра, 7 января, ожидаются сильные морозы и много осадков. Температура воздуха снизится преимущественно на севере страны. Подробнее о погоде на завтра читайте в нашем материале.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 7 января

По ее словам, завтра, 7 января, в Украине ожидается одновременное влияние двух разных воздушных масс, а именно "арктической с севера и теплой влажной средиземноморской".

Поэтому в северных областях Украины усилятся морозы, ночью температура воздуха снизится до -15...-6 °C. Днем — -12...-5 °C.

На территории других областей Украины ночью и днем температура воздуха составит около 0 °C.

На юге:

ночью — +2...+5 °C;

днем — +7...+12 °C.

В Крыму температура воздуха будет достигать +15 °C.

"Однако на этой "остальной территории", а именно в центре, на востоке, западе и на юге, предполагается усложнение погодных условий из-за выхода южного циклона Charlotte!" — предупредила Диденко.

Карта погодных условий. Фото: Наталья Диденко

По ее словам, в этих регионах выпадет снег, мокрый снег, в южной части — мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, а также ухудшение видимости на дорогах. Там ожидается гололед, гололедица, усиление ветра до штормовых порывов.

Погода в Киеве 7 января

Завтра, 7 января, в Киеве станет холоднее, до -9...-5 °C. Также в столице, возможно, будет идти небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.

Скриншот сообщения из Facebook Наталки Диденко

Напомним, ранее глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что в Украине предполагаются сильные осадки и резкое похолодание с воскресенья, 7 января. Из-за непогоды возможно ограничение движения транспорта на некоторых автомобильных дорогах страны.