Погода в Украине на завтра, 7 января — подробный прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать сильных морозов и снег
В Украине завтра, 7 января, ожидаются сильные морозы и много осадков. Температура воздуха снизится преимущественно на севере страны. Подробнее о погоде на завтра читайте в нашем материале.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 7 января
По ее словам, завтра, 7 января, в Украине ожидается одновременное влияние двух разных воздушных масс, а именно "арктической с севера и теплой влажной средиземноморской".
Поэтому в северных областях Украины усилятся морозы, ночью температура воздуха снизится до -15...-6 °C. Днем — -12...-5 °C.
На территории других областей Украины ночью и днем температура воздуха составит около 0 °C.
На юге:
- ночью — +2...+5 °C;
- днем — +7...+12 °C.
В Крыму температура воздуха будет достигать +15 °C.
"Однако на этой "остальной территории", а именно в центре, на востоке, западе и на юге, предполагается усложнение погодных условий из-за выхода южного циклона Charlotte!" — предупредила Диденко.
По ее словам, в этих регионах выпадет снег, мокрый снег, в южной части — мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, а также ухудшение видимости на дорогах. Там ожидается гололед, гололедица, усиление ветра до штормовых порывов.
Погода в Киеве 7 января
Завтра, 7 января, в Киеве станет холоднее, до -9...-5 °C. Также в столице, возможно, будет идти небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.
Напомним, ранее глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что в Украине предполагаются сильные осадки и резкое похолодание с воскресенья, 7 января. Из-за непогоды возможно ограничение движения транспорта на некоторых автомобильных дорогах страны.
Читайте Новини.LIVE!