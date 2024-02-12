Прогноз погоди в Україні на завтра, 13 лютого, від Наталки Діденко

Люди гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні очікується значно тепліша погода у вівторок, 13 лютого. Вдень стовпчики термометрів сягнуть +17 °C, однак у більшості регіонів переважатимуть дощі.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 13 лютого

Діденко пояснила, що сьогодні повітрю прогрітися як слід не дав туман, тому очікуваної температури +15 °C не було.

А завтра в Україні буде також досить тепло, вдень +6...+11 °C, на півдні +9...+14 °C, а в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +15...+17 °C.

Водночас тепла погода розмиється дощами — вони переважатимуть у більшості областей.

Також посилюватимуться тумани та вологість, а видимість на дорогах зменшуватиметься.

"Вітру сильного не буде, проте в туманній оцій ситуації це загрозливо, особливо на жвавих автотрасах та у великих містах", — зазначила Діденко.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Погода в Києві 13 лютого

У Києві завтра прогнозують вогку, мокру та туманну погоду. Вдень температура повітря буде +8...+10 °C.

Однак протягом тижня поступово холоднішатиме.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Києві та області 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10.6°C.

Також в Укргідрометцентрі попереджали, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.