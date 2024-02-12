Прогноз погоды в Украине на завтра, 13 февраля, от Наталки Диденко.

Люди гуляют на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине ожидается более теплая погода во вторник, 13 февраля. Днем столбики термометров достигнут +17 °C, однако в большинстве регионов будут преобладать дожди.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 13 февраля

Диденко объяснила, что сегодня туман не дал воздуху как следует прогреться, поэтому ожидаемой температуры +15 ° C не было.

А завтра в Украине будет также достаточно тепло, днем +6...+11°C, на юге +9...+14°C, а в Крыму столбики термометров поднимутся до +15...+17°C.

В то же время, теплая погода размоется дождями — они будут преобладать в большинстве областей.

Также будут усиливаться туманы и влажность, а видимость на дорогах будет уменьшаться.

"Ветра сильного не будет, однако в туманной ситуации это угрожающе, особенно на оживленных автотрассах и в больших городах", — отметила Диденко.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 13 февраля

В Киеве завтра прогнозируют сырую, мокрую и туманную погоду. Днем температура воздуха будет +8...+10°C.

Однако в течение недели будет постепенно холодать.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Киеве и области 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10.6°C.

Также в Укргидрометцентре предупреждали, что февраль в Украине будет очень теплым.