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Народний синоптик Діденко розповіла, які області замете снігом в перший день зими

30 листопада 2023 16:58
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народний синоптик Діденко розповіла, які області замете снігом в перший день зими
Людина під парасолькою. Фото: dailylviv.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 1 грудня, в Україну знову прийде черговий циклон. В зв'язку з цим збільшиться хмарність, а в західних і північних регіонах пройдуть сніги та дощі. Подекуди буде ожеледиця.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 1 грудня

"Щоправда, сильний вітер південно-західного напрямку буде лише в південній частині та на сході України", — додала вона.

На крайньому півдні суттєві опади завтра малоймовірні.

Температура повітря вночі -2...-5 °C, завтра вдень у західних та північних областях від -2 °C до +2 °C, у центральній частині +2...+8 °C, на півдні та південному сході +9...+14 °C градусів.

Погода у Києві 1 грудня

У Києві зима розпочнеться зі снігу.

"Хто не спатиме найближчої ночі чи рано встане — можна піти поліпити снігову бабу", — пожартувала Діденко.

Протягом дня 1-го грудня опади поступово слабшатимуть та припинятимуться.

Температура повітря у столиці вночі очікується 0...-3 °C, вдень у п'ятницю 0...+2 °C.

"Нагадую — завтра розпочинається зима і до нас прийде циклон)", — завершила свій прогноз.

Раніше ми повідомляли, що на початку грудня Україну чекає різке потепління. Синоптики попереджають про значне підвищення температури та небезпеку у вигляді танення снігу і сильної сльоти. 

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