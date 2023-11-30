Народний синоптик Діденко розповіла, які області замете снігом в перший день зими
Завтра, 1 грудня, в Україну знову прийде черговий циклон. В зв'язку з цим збільшиться хмарність, а в західних і північних регіонах пройдуть сніги та дощі. Подекуди буде ожеледиця.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні на 1 грудня
"Щоправда, сильний вітер південно-західного напрямку буде лише в південній частині та на сході України", — додала вона.
На крайньому півдні суттєві опади завтра малоймовірні.
Температура повітря вночі -2...-5 °C, завтра вдень у західних та північних областях від -2 °C до +2 °C, у центральній частині +2...+8 °C, на півдні та південному сході +9...+14 °C градусів.
Погода у Києві 1 грудня
У Києві зима розпочнеться зі снігу.
"Хто не спатиме найближчої ночі чи рано встане — можна піти поліпити снігову бабу", — пожартувала Діденко.
Протягом дня 1-го грудня опади поступово слабшатимуть та припинятимуться.
Температура повітря у столиці вночі очікується 0...-3 °C, вдень у п'ятницю 0...+2 °C.
"Нагадую — завтра розпочинається зима і до нас прийде циклон)", — завершила свій прогноз.
Раніше ми повідомляли, що на початку грудня Україну чекає різке потепління. Синоптики попереджають про значне підвищення температури та небезпеку у вигляді танення снігу і сильної сльоти.
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