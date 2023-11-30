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В Україні різко потепліє — синоптики розповіли, коли вулиці затопить сльота

30 листопада 2023 13:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Україну увірветься різке потепління в грудні
Люди з парасолями, ну вулиці падає мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На початку грудня Україну чекає різке потепління. Синоптики попереджають про значне підвищення температури та небезпеку у вигляді танення снігу і сильної сльоти. 

Про це повідомляє Главред.

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Погода в Україні 1 грудня

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла про потепління на початку першого місяці зими. Україну очікує мокрий сніг та дощ, які призведуть до сильної сльоти. Температура повітря значно підвищиться порівняно з листопадом, показники становитимуть в середньому +5 ºC.

"1 грудня Україна зустріне з певного підвищення температури. Особливо в південній частині буде +6 ...+12 градусів вдень. Такі показники, це вище кліматичної норми. Буде помірний мокрий сніг, він пройде через всю територію України, крім південної частини. На дорогах ожеледиця", — зазначила Наталія Птуха.

У північних та північно-західних областях буде прохолодніше. Там очікується вночі від -4 до +3 ºC. На решті територій України від 0 до + 8 ºC.

Мапа погоди в Україні 1 грудня
Мапа погоди в Україні 1 грудня. Фото: Meteoprog

Погода в Україні 2 грудня

У суботу, 2 грудня прогнозують дощ, на півночі та північному заході переважно сніг, у західних областях значні опади, місцями  налипання мокрого снігу та ожеледь. У південній частині, і в центральних та східних областях без істотних опадів.

Температура у північних та західних областях вночі 0-5 °C морозу, вдень від 3 °C морозу до 4 °C тепла, у центральних та Харківській областях вночі та вдень 0-7 °C тепла. На півдні та південному сході країни вночі 4-9 °C тепла, вдень 9-15 °C.

Мапа погоди в Україні 2 грудня
Мапа погоди в Україні 2 грудня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, середньомісячна температура у грудні буде на 1-1,5 градуса вище кліматичної норми, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми. Синоптики зазначили, що негода, яка накрила Україну, невдовзі закінчиться та у грудні не передбачається. Останній місяць року очікується без сильних тривалих морозів, але з невеликими частими опадами.

Додамо, 30 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна та прохолодна погода, однак зранку місцями небо буде ясним. Синоптики прогнозують потепління, стовпчики термометрів підіймуться до +9 °С. 

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