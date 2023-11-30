В Украину лопнет резкое потепление в декабре

Люди с зонтиками, на улице падает мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

В начале декабря Украину ждет резкое потепление. Синоптики предупреждают о значительном повышении температуры и опасности в виде таяния снега и сильной слякоти.

Об этом сообщает Главред.

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Погода в Украине 1 декабря

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала о потеплении в начале первого месяца зимы. Украину ожидает мокрый снег и дождь, которые приведут к сильной слякоти. Температура воздуха значительно повысится по сравнению с ноябрем, показатели составят в среднем +5 ºC.

"1 декабря Украина встретит определенное повышение температуры. Особенно в южной части будет +6 +12 градусов днем. Такие показатели, это выше климатической нормы. Будет умеренный мокрый снег, он пройдет через всю территорию Украины, кроме южной части. На дорогах гололед", — отметила Наталья Птуха.

В северных и северо-западных областях будет прохладнее. Там ожидается ночью от -4 до +3 ºC. На остальных территориях Украины от 0 до + 8 ºC.

Карта погоды в Украине 1 декабря. Фото: Meteoprog

Погода в Украине 2 декабря

В субботу, 2 декабря, прогнозируют дождь, на севере и северо-западе преимущественно снег, в западных областях значительные осадки, местами налипание мокрого снега и гололед. В южной части и в центральных и восточных областях без существенных осадков.

Температура в северных и западных областях ночью 0-5 °C мороза, днем от 3 °C мороза до 4 °C тепла, в центральных и Харьковской областях ночью и днем 0-7 °C тепла. На юге и юго-востоке страны ночью 4-9 °C тепла, днем 9-15 °C.

Карта погоды в Украине 2 декабря. Фото: Meteoprog

Напомним, среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, в которой она оказалась близка к норме. Синоптики отметили, что накрывшая Украину непогода вскоре закончится и в декабре не предвидится. Последний месяц года ожидается без сильных продолжительных морозов, но с небольшими частыми осадками.

Добавим, 30 ноября в Одессе в течение дня ожидается облачная и прохладная погода, однако утром местами небо будет ясным. Синоптики прогнозируют потепление, столбики термометров поднимутся до +9 °С.