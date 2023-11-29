Синоптики зробили прогноз погоди в Україні на грудень

Жінки стоять на зупинці, на вулиці падає сніг. Фото: Новини.LIVE

Середньомісячна температура у грудні буде на 1-1,5 градуса вище кліматичної норми, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми. Синоптики зазначили, що негода, яка накрила Україну, невдовзі закінчиться та у грудні не передбачається. Останній місяць року очікується без сильних тривалих морозів, але з невеликими частими опадами.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Погода в Україні у грудні

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко зазначив, що температура повітря у грудні буде вищою на 1 градус від кліматичної норми. Середньомісячна температура становитиме від -3 до +2 ºC, у Криму сягатиме до +4 ºC.

"Негода, яку наприкінці листопада приніс циклон з південного заходу, невдовзі закінчиться, і в першій половині грудня погода стане більш сприятливою, температура очікується близькою до середньомісячної. Нинішні теплі зими відрізняються активізацією південних і південно-західних циклонів, які призводять до хуртовин, налипання мокрого снігу, сильних вітрів. Ще одна особливість — температурні "гойдалки", тобто різкі коливання температури, через які можливі густі тумани. Все це буде у грудні, здебільшого у його другій половині", — зазначив Андрій Прокопенко.

Опадів у грудні випаде в середньому 34-79 мм, в горах Криму та в Карпатах місцями 81-105 мм, що в межах норми. Однак, за інформацією синоптиків, погода у грудні у кожному регіоні країни буде різною. У західних і північних областях погода буде прохолоднішою і більш сонячною, в інших областях — теплішою і похмурішою. У більшості областей очікується дощ та мокрий сніг, а справжній — лише у північних регіонах.

Прогноз погоди у грудні на заході

На західній Україні перший місяць зими розпочнеться дощами з невеликим мокрим снігом і морозами. Температура повітря становитиме до -12 ºC уночі та до -5 ºC удень.

Найтеплішими регіонами на заході стануть Закарпаття та Буковина. Опади закінчаться там 6-7 грудня, з’явиться сонце, а денна температура підвищиться до плюсової. У другій і третій декадах денна температура коливатиметься від 0 до +3 ºC, нічна — від 0 до -3 ºC.На Закарпатті очікується +4 ºC. Найхолоднішим регіоном стане Львівщина.

Сонце чергуватиметься з хмарами, і погода не буде надто похмурою. Випадатиме мокрий сніг з дощем. Ближче до новорічних свят погода, ймовірно, знизиться до мінусових показників.

Прогноз погоди у грудні на півночі

Грудень на півночі розпочнеться мокрим снігом та дощем, проте вже 4-5 числа очікується сильний снігопад. Температура становитиме -5..-7 ºC вдень і -7...-12 ºC вночі. Найбільше опадів очікується на Чернігівщині та Київщині. Сніг безперервно йтиме від 4 до 7 грудня.

На Сумщині опадів не передбачається, а температура повітря буде -3...-5 ºC, удень — -1...-2 ºC.

Відлига розпочнеться у другій половині місяця на Волині та Рівненщині і триматиметься протягом трьох тижнів. В решті північних областей закінчиться через 5-7 днів. Температура становитиме вдень від 0 до -2 ºC, вночі -2...-3 ºC. Грудень буде похмурим та із значними сніжними і дощовими опадами. Наслідками цього стануть постійна ожеледиця на дорогах. У новорічну ніч синоптики прогнозують сніг на Сумщині.

Прогноз погоди у грудні у центрі

На Вінниччині 4-5 числа прогнозується сильний сніг і морози. Температура повітря становитиме -1...-2 ºC вдень і до -5 ºC уночі.

В усіх центральних областях йтиме дощ з мокрим снігом і передбачається до +5 ºC вдень та до -2 ºC вночі. Також місяць буде хмарним. Дощитиме й у новорічну ніч.

Прогноз погоди у грудні на сході

На сході денна температура повітря у першій половині місяця буде +3...+5 ºC, а нічна +1...+2 ºC.

Опадів прогнозується небагато, в основному це будуть незначні дощі на початку першого тижня та наприкінці другого тижня. У другій половині місяця стане холодніше, але не набагато. На Донеччині та Луганщині вдень +1..+2 ºC, вночі від 0 до -1 ºC, на Харківщині — на 1-2 градуси температура буде нижчою. Практично щодня очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

У новорічну ніч снігу тут теж не передбачається.

Прогноз погоди у грудні на півдні

На півдні синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду у грудні, без снігу та морозів.

Майже весь місяць вдень буде +3..+5 ºC, інколи навіть до +10 ºC, вночі +1..+3 ºC. Лише за тиждень до Нового року стане прохолодніше на 3-4 градуси, тобто вночі вже можлива температура 0 ºC. На Запоріжжі можуть бути навіть сильні морози.

У Криму температура впродовж місяця буде високою. Вдень +15 ºC, уночі не нижче +2 ºC. Опадів очікується багато, серед них дощ та мокрий сніг. У новорічну ніч теж дощитиме.

Нагадаємо, у столиці вже декілька днів вирує негода, що спричинила транспортний колапс на дорогах. Найближчим часом киян очікує похолодання, а дороги та тротуари міста вкриються льодом.

Додамо, в Одесі очікується сильний дощ протягом усього дня, місцями можливі прояснення. Синоптики прогнозують сильний вітер, пориви якого сягатимуть до 20 м/с.