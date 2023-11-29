Синоптики сделали прогноз погоды в Украине на декабрь

Женщины стоят на остановке, на улице падает снег. Фото: Новини.LIVE

Среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, когда она оказалась близка к норме. Синоптики отметили, что непогода, накрывшая Украину, вскоре закончится и в декабре не предвидится. Последний месяц года ожидается без сильных продолжительных морозов, но с небольшими частыми осадками.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Погода в Украине в декабре

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко отметил, что температура воздуха в декабре будет выше на 1 градус от климатической нормы. Среднемесячная температура составит от -3 до +2 ºC, в Крыму будет достигать +4 ºC.

"Непогода, которую в конце ноября принес циклон с юго-запада, вскоре закончится, и в первой половине декабря погода станет более благоприятной, температура ожидается близкой к среднемесячной. Нынешние теплые зимы отличаются активизацией южных и юго-западных циклонов, приводящих к вьюгам, налипанию снега, сильным ветрам. Еще одна особенность — температурные "качели", то есть резкие колебания температуры, из-за которых возможны густые туманы. Все это будет в декабре, в основном во второй половине", — отметил Андрей Прокопенко.

Осадков в декабре выпадет в среднем 34-79 мм, в горах Крыма и Карпатах местами 81-105 мм, что в пределах нормы. Однако, по информации синоптиков, погода в декабре в каждом регионе страны будет разной. В западных и северных областях погода будет более прохладной и солнечной, в других областях — более теплой и пасмурной. В большинстве областей ожидается дождь и мокрый снег, а настоящий только в северных регионах.

Прогноз погоды в декабре на западе

В западной Украине первый месяц зимы начнется дождями с небольшим мокрым снегом и морозами. Температура воздуха будет составлять до -12 ºC ночью и до -5 ºC днем.

Самыми теплыми регионами на западе станут Закарпатье и Буковина. Осадки окончатся там 6-7 декабря, появится солнце, а дневная температура повысится до плюсовой. Во второй и третьей декадах дневная температура будет колебаться от 0 до +3 ºC, ночная — от 0 до -3 ºC. В Закарпатье ожидается +4 ºC. Самым холодным регионом станет Львовщина.

Солнце будет чередоваться с облаками, и погода не будет слишком пасмурной. Выпадет мокрый снег с дождем. Ближе к новогодним праздникам температура, вероятно, снизится до минусовых показателей.

Прогноз погоды в декабре на севере

Декабрь на севере начнется мокрым снегом и дождем, но уже 4-5 числа ожидается сильный снегопад. Температура будет составлять -5..-7 ºC днем и -7...-12 ºC ночью. Больше всего осадков ожидается в Черниговской и Киевской областях. Снег будет беспрерывно идти с 4 по 7 декабря.

В Сумской области осадков не предполагается, а температура воздуха будет -3...-5 ºC, днем -1...-2 ºC.

Оттепель начнется во второй половине месяца на Волыни и Ровенщине и будет держаться в течение трех недель. В остальных северных областях закончится через 5-7 дней. Температура будет днем от 0 до -2 ºC, ночью -2...-3 ºC. Декабрь будет пасмурным и со значительными снежными и дождливыми осадками. Последствиями этого станут постоянный гололед на дорогах. В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют снег в Сумской области.

Прогноз погоды в декабре в центре

В Винницкой области 4-5 числа прогнозируется сильный снег и морозы. Температура воздуха будет составлять -1...-2 ºC днем и до -5 ºC ночью.

Во всех центральных областях будет идти дождь с мокрым снегом и предполагается до +5 ºC днем и до -2 ºC ночью. Также месяц будет облачным. Будет дождь и в новогоднюю ночь.

Прогноз погоды в декабре на востоке

На востоке дневная температура воздуха в первой половине месяца будет +3...+5 ºC, а ночная +1...+2 ºC.

Осадков прогнозируется немного, в основном это будут небольшие дожди в начале первой недели и конце второй недели. Во второй половине месяца станет холоднее, но ненамного. В Донецкой и Луганской областях днем +1..+2 ºC, ночью от 0 до -1 ºC, в Харьковской области — на 1-2 градуса температура будет ниже. Практически ежедневно ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

В новогоднюю ночь снега здесь тоже не предвидится.

Прогноз погоды в декабре на юге

На юге синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду в декабре без снега и морозов.

Почти весь месяц днем будет +3..+5 ºC, иногда даже до +10 ºC, ночью +1..+3 ºC. Только за неделю до Нового года станет прохладнее на 3-4 градуса, то есть ночью возможна температура 0 ºC. В Запорожье могут быть даже сильные морозы.

В Крыму температура в течение месяца будет высокой. Днем +15 ºC, ночью не ниже +2 ºC. Осадков ожидается много, в том числе дождь и мокрый снег. В новогоднюю ночь тоже будет дождь.

Напомним, в столице уже несколько дней бушует непогода, повлекшая за собой транспортный коллапс на дорогах. В ближайшее время киевлян ожидает похолодание, а дороги и тротуары города покроются льдом.

Добавим, в Одессе ожидается дождь, местами возможны прояснения. Синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с.