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Київ покриється льодом — синоптик Діденко попередила мешканців столиці про небезпеку

29 листопада 2023 12:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народний синоптик Наталка Діденко застерегла киян про небезпеку
Чоловік іде засніженою вулицею столиці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У столиці вже декілька днів вирує негода, що спричинила транспортний колапс на дорогах. Найближчим часом киян очікує похолодання, а дороги та тротуари міста покриються льодом.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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Наталка Діденко застерегла жителів столиці про небезпеку. За її словами, сніжний прошарок, що утворився на дорогах та тротуарах Києва, незабаром замерзне. Відповідно, утвориться ожеледиця. Діденко зазначила, що сніжна негода є результатом південного циклону.

Синоптик закликала водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах. А також звернулася до комунальників та медиків з проханням підготуватися до ожеледиці.

"Обов'язково — зручне неслизьке взуття, не забути ліхтарик чи тримати підзарядженим телефон, бо рано ж темніє — не видно буде льоду, навколо приватних будинків варто почистити доріжки — вам буде потім легше", — порадила киянам Діденко.

Температура повітря у Києві, 29 листопада:

  • зараз температура повітря складає +1 ºC;
  • в обід очікується до -1 ºC;
  • ввечері — до -4 ºC; 
  • вночі — до -6 ºC.
Повідомлення про ожеледицю
Повідомлення про ожеледицю. Фото: скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, погода в Україні 29 листопада погіршиться. У західних областях очікується значний сніг, подекуди хуртовини. Тоді як у північних — налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний.

Додамо, 29 листопада, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с.

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