Погода в Україні знову погіршиться — синоптики розповіли, де очікувати небезпеку
Погода в Україні, 29 листопада, погіршиться. У західних областях очікується значний сніг, подекуди хуртовини. Тоді як у північних — налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Попередження про небезпеку
У середу, 29 листопада, українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Ожеледиця та мокрий сніг спричинять ускладнення погодних умов.
"Пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця", — йдеться у повідомленні.
Оголошено І рівень небезпечності.
Погода в Україні 29 листопада
Синоптики попереджають українців про ожеледицю та сильні пориви вітру.
"Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с", — вказано у повідомленні.
Температура повітря:
- У західних областях вночі та вдень -1...-6 °С.
- У північних -3...+2 °С.
- На решті території вночі -1...-6 °С, вдень +5...+10 °С.
Нагадаємо, завтра, 29 листопада, в Україні очікується ускладнення погодних умов. У деяких областях будуть хуртовини, мороз та ожеледиця.
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