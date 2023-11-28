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Погода в Україні знову погіршиться — синоптики розповіли, де очікувати небезпеку

28 листопада 2023 06:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Погода в Україні знову погіршиться — синоптики розповіли, де очікувати небезпеку
Люди під час негоди. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Погода в Україні, 29 листопада, погіршиться. У західних областях очікується значний сніг, подекуди хуртовини. Тоді як у північних — налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження про небезпеку

У середу, 29 листопада, українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Ожеледиця та мокрий сніг спричинять ускладнення погодних умов.

"Пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця", — йдеться у повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності.

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Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 29 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 листопада

Синоптики попереджають українців про ожеледицю та сильні пориви вітру. 

"Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с", — вказано у повідомленні.

Температура повітря:

  • У західних областях вночі та вдень -1...-6 °С.
  • У північних -3...+2 °С.
  • На решті території вночі -1...-6 °С, вдень +5...+10 °С.
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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 29 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 29 листопада, в Україні очікується ускладнення погодних умов. У деяких областях будуть хуртовини, мороз та ожеледиця.

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