Прогноз погоди в Україні на 29 листопада від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про ускладнення погодних умов завтра — де очікувати снігопади
Завтра, 29 листопада, в Україні очікується ускладнення погодних умов. У деяких областях будуть хуртовини, мороз та ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики розповіли, у західних областях помірний, вночі місцями значний сніг, подекуди хуртовини. Температура повітря вночі та вдень -1...-6 °C.
У північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде сніг та дощ, а вночі та зранку значні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура протягом доби від -3...+2 °C.
На решті території очікується помірний, місцями значний дощ. Температура вночі буде +1...+6 °C, вдень +5...+10 °C. На дорогах країни місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с.
Погода по Київській області
У столичному регіоні очікується сніг та дощ, вночі та вранці значні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.
Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- по області протягом доби від -3...+2 °C;
- у Києві вночі 0...-2 °C, вдень 0...+2 °C.
Оголошено перший рівень небезпеки.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Завтра, 29 листопада, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с.
"В західних областях вночі хуртовини, на дорогах ожеледиця; в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях значний сніг; в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, в Сумській та Харківській областях вдень значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці значні дощі", — йдеться у повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, на Україну завтра, 29 листопада, насуватиметься південний циклон. У більшості регіонів України буде вирувати негода.
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