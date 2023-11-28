Прогноз погоди в Україні на 29 листопада від Укргідрометцентру

Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 листопада, в Україні очікується ускладнення погодних умов. У деяких областях будуть хуртовини, мороз та ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні

Синоптики розповіли, у західних областях помірний, вночі місцями значний сніг, подекуди хуртовини. Температура повітря вночі та вдень -1...-6 °C.

У північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде сніг та дощ, а вночі та зранку значні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура протягом доби від -3...+2 °C.



На решті території очікується помірний, місцями значний дощ. Температура вночі буде +1...+6 °C, вдень +5...+10 °C. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с.

Прогноз погоди в Україні 29 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні очікується сніг та дощ, вночі та вранці значні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

по області протягом доби від -3...+2 °C;

у Києві вночі 0...-2 °C, вдень 0...+2 °C.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Погода по Київській області 29 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Завтра, 29 листопада, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с.

"В західних областях вночі хуртовини, на дорогах ожеледиця; в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях значний сніг; в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, в Сумській та Харківській областях вдень значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці значні дощі", — йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на Україну завтра, 29 листопада, насуватиметься південний циклон. У більшості регіонів України буде вирувати негода.