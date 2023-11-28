Прогноз погоды в Украине на 29 ноября от Укргидрометцентра

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 ноября, в Украине ожидается усложнение погодных условий. В некоторых областях будут метели, мороз и гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине

Синоптики рассказали, в западных областях умеренный, ночью местами значительный снег, местами метели. Температура воздуха ночью и днем -1...-6 °C.

В северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет снег и дождь, а ночью и утром сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололедица. Температура в течение суток -3...+2 °C.



На остальной территории ожидается умеренный, местами сильный дождь. Температура ночью будет +1...+6°C, днем +5...+10°C. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с.

Прогноз погоды в Украине 29 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе ожидается снег и дождь, ночью и утром сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

по области в течение суток от -3...+2°C;

в Киеве ночью 0...-2°C, днем 0...+2°C.

Объявлен первый уровень опасности.

Погода по Киевской области 29 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Завтра, 29 ноября, в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с.

"В западных областях ночью метели, на дорогах гололедица; в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях значительный снег; в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ночью и утром, в Сумской и Харьковской областях днем значительные мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром значительные дожди", — говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 29 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, на Украину завтра, 29 ноября, будет надвигаться южный циклон. В большинстве регионов Украины будет бушевать непогода.