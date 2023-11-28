Прогноз погоды в Украине на 29 ноября от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили об осложнении погодных условий завтра — где ожидать снегопады
Завтра, 29 ноября, в Украине ожидается усложнение погодных условий. В некоторых областях будут метели, мороз и гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики рассказали, в западных областях умеренный, ночью местами значительный снег, местами метели. Температура воздуха ночью и днем -1...-6 °C.
В северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет снег и дождь, а ночью и утром сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололедица. Температура в течение суток -3...+2 °C.
На остальной территории ожидается умеренный, местами сильный дождь. Температура ночью будет +1...+6°C, днем +5...+10°C. На дорогах страны местами гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с.
Погода по Киевской области
В столичном регионе ожидается снег и дождь, ночью и утром сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- по области в течение суток от -3...+2°C;
- в Киеве ночью 0...-2°C, днем 0...+2°C.
Объявлен первый уровень опасности.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Завтра, 29 ноября, в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с.
"В западных областях ночью метели, на дорогах гололедица; в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях значительный снег; в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ночью и утром, в Сумской и Харьковской областях днем значительные мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром значительные дожди", — говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
Напомним, на Украину завтра, 29 ноября, будет надвигаться южный циклон. В большинстве регионов Украины будет бушевать непогода.
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