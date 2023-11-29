Погода в Україні 29 листопада

Погода в Украине снова ухудшится — синоптики рассказали, где ждать опасности
Погода в Украине, 29 ноября, ухудшится. В западных областях ожидается снег, кое-где вьюги. В то время как у северных — налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение об опасности
В среду, 29 ноября, украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Гололедица и мокрый снег повлекут за собой усложнение погодных условий.
"Порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица ", — говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности.
Погода в Украине 29 ноября
Синоптики предупреждают украинцев об гололедице и сильных порывах ветра.
"Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- В западных областях ночью и днем -1...-6°С.
- В северных -3...+2°С.
- На остальной территории ночью -1...-6°С, днем +5...+10°С.
Напомним, завтра, 29 ноября, в Украине ожидается усложнение погодных условий . В некоторых областях будут метели, мороз и гололедица.
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