Погода в Україні 29 листопада

Люди во время непогоды. Фото: УНИАН

Погода в Украине, 29 ноября, ухудшится. В западных областях ожидается снег, кое-где вьюги. В то время как у северных — налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение об опасности

В среду, 29 ноября, украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Гололедица и мокрый снег повлекут за собой усложнение погодных условий.

"Порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица ", — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности.

Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 29 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 29 ноября

Синоптики предупреждают украинцев об гололедице и сильных порывах ветра.

"Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

В западных областях ночью и днем -1...-6°С.

В северных -3...+2°С.

На остальной территории ночью -1...-6°С, днем +5...+10°С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 29 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 29 ноября, в Украине ожидается усложнение погодных условий . В некоторых областях будут метели, мороз и гололедица.