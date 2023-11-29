Народный синоптик Наталья Диденко предостерегла киевлян об опасности

Киев покроется льдом — синоптик Диденко предупредила жителей столицы об опасности
В столице уже несколько дней бушует непогода, повлекшая за собой транспортный коллапс на дорогах. В ближайшее время киевлян ожидает похолодание, а дороги и тротуары города покроются льдом.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погодная опасность на улицах Киева
Наталья Диденко предостерегла жителей столицы об опасности. По ее словам снежная прослойка, образовавшаяся на дорогах и тротуарах Киева, вскоре замерзнет. Соответственно, образуется гололед. Диденко отметила, что снежная непогода является результатом южного циклона.
Синоптик призвала водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах. А также обратилась к коммунальщикам и медикам с просьбой подготовиться к гололеду.
"Обязательно — удобная нескользкая обувь, не забыть фонарик или держать подзаряженный телефон, потому что рано темнеет — не видно будет льда, вокруг частных домов стоит почистить дорожки — вам будет потом легче", — посоветовала киевлянам Диденко.
Температура воздуха в Киеве, 29 ноября:
- сейчас температура воздуха составляет +1 ºC;
- в обед ожидается до -1 ºC;
- вечером - до -4 ºC;
- ночью - до -6 ºC.
Напомним, погода в Украине 29 ноября ухудшится. В западных областях ожидается снег, кое-где вьюги. В то время как в северных — налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный.
Добавим, 29 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с.
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