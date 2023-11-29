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Киев покроется льдом — синоптик Диденко предупредила жителей столицы об опасности

29 ноября 2023 12:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик Наталья Диденко предостерегла киевлян об опасности
Мужчина идет по заснеженной улице столицы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В столице уже несколько дней бушует непогода, повлекшая за собой транспортный коллапс на дорогах. В ближайшее время киевлян ожидает похолодание, а дороги и тротуары города покроются льдом.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Наталья Диденко предостерегла жителей столицы об опасности. По ее словам снежная прослойка, образовавшаяся на дорогах и тротуарах Киева, вскоре замерзнет. Соответственно, образуется гололед. Диденко отметила, что снежная непогода является результатом южного циклона.

Синоптик призвала водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах. А также обратилась к коммунальщикам и медикам с просьбой подготовиться к гололеду.

"Обязательно — удобная нескользкая обувь, не забыть фонарик или держать подзаряженный телефон, потому что рано темнеет — не видно будет льда, вокруг частных домов стоит почистить дорожки — вам будет потом легче", — посоветовала киевлянам Диденко.

Температура воздуха в Киеве, 29 ноября:

  • сейчас температура воздуха составляет +1 ºC;
  • в обед ожидается до -1 ºC;
  • вечером - до -4 ºC;
  • ночью - до -6 ºC.
Сообщение об гололедице
Сообщение о гололедице. Фото: скриншот поста Наталки Диденко

Напомним, погода в Украине 29 ноября ухудшится. В западных областях ожидается снег, кое-где вьюги. В то время как в северных — налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный.

Добавим, 29 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с.

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